19 Aralık 2023, Salı
“Ayıp olmasın diye evlendim” demişti! Özge Borak aylar sonra sözlerine açıklık getirdi
Geçtiğimiz aylarda Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına konuk olan Özge Borak, eski evlilikleriyle ilgili çok konuşulan açıklamalara imza atmıştı. "Doğru yolda olmadığına inandığım bir şeyden daha önce vazgeçebilirdim. Ama ayıp olmasın ya şimdi, o kadar da adım attık diye vazgeçmedim" diyen oyuncu herkesi şaşkına çevirmişti. Röportajın aylar sonra yeniden gündeme gelmesi sonrası Borak'tan yeni bir açıklama geldi. 2 yıl Ata Demirer'le evli kalan Borak'ın ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 19.12.2023 10:53
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