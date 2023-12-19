“Ayıp olmasın diye evlendim” demişti! Özge Borak aylar sonra sözlerine açıklık getirdi

Eğer bu saatten sonra olabilirse, onlar gibi ebeveyn olmak isterim. Çocukluğumdan beri istediğim bir şeydi anne olmak. Hep çok istedim ama olmadı. Yaşadığım ilişkilere baktığımda, kimseyi suçlamak için de söylemiyorum, o noktada bazı şeylerin yolunda gitmeme ihtimalini öngörüp, sırf sadece istiyorum diye çocuk yapmadım."