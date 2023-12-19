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“Ayıp olmasın diye evlendim” demişti! Özge Borak aylar sonra sözlerine açıklık getirdi

Geçtiğimiz aylarda Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına konuk olan Özge Borak, eski evlilikleriyle ilgili çok konuşulan açıklamalara imza atmıştı. "Doğru yolda olmadığına inandığım bir şeyden daha önce vazgeçebilirdim. Ama ayıp olmasın ya şimdi, o kadar da adım attık diye vazgeçmedim" diyen oyuncu herkesi şaşkına çevirmişti. Röportajın aylar sonra yeniden gündeme gelmesi sonrası Borak'tan yeni bir açıklama geldi. 2 yıl Ata Demirer'le evli kalan Borak'ın ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.12.2023 10:53
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“Ayıp olmasın diye evlendim” demişti! Özge Borak aylar sonra sözlerine açıklık getirdi

Nisan ayında Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu "Empati" programına konuk olan Özge Borak, aile ilişkilerini anlatırken annelik özleminden de bahsetti:

"Anneyle babayla arkadaş olunmasının doğru olduğunu düşünmüyorum. Bir miktar tabii ki olabilir ama arkadaş başka bir şey. Kavram karmaşasına gider fazlası. Yetişkince arkadaşlıkta iyiyiz ama. Anneme söylediğim bir şeyi babamdan, babama söylediğim bir şeyi annemden duymamışımdır. Muhteşemler.

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“Ayıp olmasın diye evlendim” demişti! Özge Borak aylar sonra sözlerine açıklık getirdi

Eğer bu saatten sonra olabilirse, onlar gibi ebeveyn olmak isterim. Çocukluğumdan beri istediğim bir şeydi anne olmak. Hep çok istedim ama olmadı. Yaşadığım ilişkilere baktığımda, kimseyi suçlamak için de söylemiyorum, o noktada bazı şeylerin yolunda gitmeme ihtimalini öngörüp, sırf sadece istiyorum diye çocuk yapmadım."

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“Ayıp olmasın diye evlendim” demişti! Özge Borak aylar sonra sözlerine açıklık getirdi

Oyuncu, "Sen kendi doğrularına göre yaşıyor musun?" sorusuna da biten evliliklerini işaret ederek yanıt verdi.

Borak şöyle konuştu: "Yaşamıyordum. Büyük oranla yaşamıyordum. Neden? Eski evliliklerime de gidebiliriz. Doğru yolda olmadığına inandığım bir şeyden daha önce vazgeçebilirdim. Ama ayıp olmasın ya şimdi, o kadar da adım attık diye vazgeçmedim.

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“Ayıp olmasın diye evlendim” demişti! Özge Borak aylar sonra sözlerine açıklık getirdi

Belki de son 8 yıldır kendi doğrularımla yaşıyorum. Artık kimseye verecek bir hesabım yok. Bu benim hayatım. Kimseye kötülüğüm yok, bu kararı ben verdim diye yaşıyorum hayatı."

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“Ayıp olmasın diye evlendim” demişti! Özge Borak aylar sonra sözlerine açıklık getirdi

O SÖZLERE AÇIKLAMA GELDİ

Borak'ın biten evlilikleriyle ilgili söyledikleri ise kısa sürede gündem oldu. Ünlü oyuncu, aylar sonra sözlerinin tekrar gündem olması üzerine sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu ve o sözlerine açıklık getirdi.