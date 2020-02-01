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Ayça Varlıer’in eski halinden eser kalmadı! Estetiği fazla kaçırdı…

Son olarak TRT'de yayınlanan Kalk Gidelim dizisinde yer alan Ayça Varlıer'in son hali görenleri şaşırttı. 2019'un son günlerinde Amerika'ya giden Ayça Varlıer geçirdiği estetik operasyonlar sonrası bambaşka birine dönüştü. Yaptırdığı estetiklerin ardından saçlarını da sarıya boyatan Varlıer tanınmaz hale geldi. İşte güzel oyuncu Ayça Varlıer'in inanılmaz değişimi…

Giriş Tarihi: 01.02.2020 12:51 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 12:52
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Ayça Varlıer’in eski halinden eser kalmadı! Estetiği fazla kaçırdı…

Son olarak Kalk Gidelim dizisinde yer alan Ayça Varlıer, geçirdiği estetik operasyonlar sonrası bambaşka biri haline geldi. Saçlarını da sarıya boyatan Varlıer'i tanımak neredeyse imkansız hale geldi. İşte Ayça Varlıer'in son hali…

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Ayça Varlıer’in eski halinden eser kalmadı! Estetiği fazla kaçırdı…

Ebru Gündeş

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Ayça Varlıer’in eski halinden eser kalmadı! Estetiği fazla kaçırdı…

Ebru Gündeş

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Ayça Varlıer’in eski halinden eser kalmadı! Estetiği fazla kaçırdı…

Birce Akalay

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Ayça Varlıer’in eski halinden eser kalmadı! Estetiği fazla kaçırdı…

Burcu Özberk