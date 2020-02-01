Ayça Varlıer’in eski halinden eser kalmadı! Estetiği fazla kaçırdı…

Son olarak Kalk Gidelim dizisinde yer alan Ayça Varlıer, geçirdiği estetik operasyonlar sonrası bambaşka biri haline geldi. Saçlarını da sarıya boyatan Varlıer'i tanımak neredeyse imkansız hale geldi. İşte Ayça Varlıer'in son hali…

