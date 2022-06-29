29 Haziran 2022, Çarşamba
Ayça Ayşin Turan paylaşımıyla hayran bıraktı! Makyajsız haline beğeni yağdı
Alp Navruz ile ilişkisiyle magazin gündemine oturan Ayça Ayşin Turan, tatil pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz aylarda final yapan 'Ada Masalı' adlı dizide başrolü paylaşan ikili yaz aylarının gelmesiyle baş başa Bodrum'a gitti. Tatil pozlarını takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu makyajsız haliyle kendine hayran bıraktı. İşte Ada Masalı'nın güzel oyuncusu Ayça Ayşin Turan'ın o fotoğrafları...
Giriş Tarihi: 29.06.2022 16:21
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