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Ayça Ayşin Turan paylaşımıyla hayran bıraktı! Makyajsız haline beğeni yağdı

Alp Navruz ile ilişkisiyle magazin gündemine oturan Ayça Ayşin Turan, tatil pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz aylarda final yapan 'Ada Masalı' adlı dizide başrolü paylaşan ikili yaz aylarının gelmesiyle baş başa Bodrum'a gitti. Tatil pozlarını takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu makyajsız haliyle kendine hayran bıraktı. İşte Ada Masalı'nın güzel oyuncusu Ayça Ayşin Turan'ın o fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 29.06.2022 16:21
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Ayça Ayşin Turan paylaşımıyla hayran bıraktı! Makyajsız haline beğeni yağdı

Alp Navruz ile ilişkisiyle adından söz ettiren Ayça Ayşin Turan, yaz aylarının gelmesiyle birlikte Bodrum'da tatile çıktı.

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Ayça Ayşin Turan paylaşımıyla hayran bıraktı! Makyajsız haline beğeni yağdı

Sevgilisiyle birlikte denizin tadını çıkaran güzel oyuncu, pozlarını takipçileriyle paylaştı.

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Ayça Ayşin Turan paylaşımıyla hayran bıraktı! Makyajsız haline beğeni yağdı

Güzel oyuncunun makyajsız paylaşımlarına ise beğeni yağdı.

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Ayça Ayşin Turan paylaşımıyla hayran bıraktı! Makyajsız haline beğeni yağdı

İşte Ayça Ayşin Turan ve ünlü isimlerin makyajsız halleri…

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Ayça Ayşin Turan paylaşımıyla hayran bıraktı! Makyajsız haline beğeni yağdı