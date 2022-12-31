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Ayça Ayşin Turan da estetik güzeli çıktı! Eski hali olay oldu

Son yılların en popüler isimlerinden olan Ayça Ayşin Turan Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme oturdu. 2023 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında performans sergileyecek isimlerden olan Turan'ın Murat Boz'la arasında yaşananlar da dikkat çekti. Sosyal medyanın gündemine oturan güzel oyuncunun estetiksiz halini görenler şok oldu. Estetiksiz halini görenler tanıyamadı. İşte Ayça Ayşin Turan'ın estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 31.12.2022 14:11 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 14:11
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Ayça Ayşin Turan da estetik güzeli çıktı! Eski hali olay oldu

Son dönemde Murat Boz'la aşk yaşadığı iddialarıyla gündemden düşmeyen Ayça Ayşin Turan 023 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında performans sergileyecek isimlerden oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ayça Ayşin Turan da estetik güzeli çıktı! Eski hali olay oldu

Murat Boz'la arasında geçen diyaloglarla gündem olan güzel oyuncu sosyal medyanın da gündemine oturdu.

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Ayça Ayşin Turan da estetik güzeli çıktı! Eski hali olay oldu

İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan Turan'ın estetiksiz halini görenler tanıyamadı. İşte Ayça Ayşin Turan'ın estetiksiz hali...

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Ayça Ayşin Turan da estetik güzeli çıktı! Eski hali olay oldu

Özge Gürel

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Ayça Ayşin Turan da estetik güzeli çıktı! Eski hali olay oldu

Özge Gürel