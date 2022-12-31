Ayça Ayşin Turan da estetik güzeli çıktı! Eski hali olay oldu

Son yılların en popüler isimlerinden olan Ayça Ayşin Turan Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme oturdu. 2023 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında performans sergileyecek isimlerden olan Turan'ın Murat Boz'la arasında yaşananlar da dikkat çekti. Sosyal medyanın gündemine oturan güzel oyuncunun estetiksiz halini görenler şok oldu. Estetiksiz halini görenler tanıyamadı. İşte Ayça Ayşin Turan'ın estetiksiz hali...