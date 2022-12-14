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Haberler Galeri Avatar 2 ne zaman vizyona girecek? Avatar 2: Suyun Yolu Türkiye'ye geldi mi? Konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Avatar 2 ne zaman vizyona girecek? Avatar 2: Suyun Yolu Türkiye'ye geldi mi? Konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Avatar 2 ne zaman vizyona girecek sorusunun cevabı merak ediliyor. Görsel efektleriyle büyük ses getiren Avatar filminin 2. si Suyun Yolu ne zaman çıkacak öğrenilmeye çalışılıyor. Seyircisine sinemada adeta görsel bir şölen sunan Avatar 2 ne zaman çıkacak? Avatar 2 sinemalara ne zaman gelecek? İşte konusu ve oyuncuları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.12.2022 12:16 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 12:16
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Avatar 2 ne zaman vizyona girecek? Avatar 2: Suyun Yolu Türkiye’ye geldi mi? Konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Avatar 2 Suyun Yolculuğu için geri sayım başlarken serinin sevenleri detayları öğrenmeye başlıyor. Cuma günü Türkiye'de vizyona girmesi beklenen Avatar 2 filminin konusu ve oyunculkarı merak konusu oldu. Peki Avatar 2 ne zaman çıkacak? Avatar 2 sinemalara ne zaman gelecek? Avatar serisi devam edecek mi? Avatar hangi platforma gelecek?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Avatar 2 ne zaman vizyona girecek? Avatar 2: Suyun Yolu Türkiye’ye geldi mi? Konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var?

AVATAR 2 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Avatar 2: Suyun Yolu filmi 16 Aralık Cuma günü itibarıyla sinemalardaki yerini alacak.

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Avatar 2 ne zaman vizyona girecek? Avatar 2: Suyun Yolu Türkiye’ye geldi mi? Konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var?

AVATAR SERİSİ DEVAM EDECEK Mİ?

Eş zamanlı olarak yazılan Avatar 3, Avatar 4 ve Avatar 5'in sırasıyla Aralık 2023, Aralık 2025 ve Aralık 2027'de gösterime girmesi bekleniyor.

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Avatar 2 ne zaman vizyona girecek? Avatar 2: Suyun Yolu Türkiye’ye geldi mi? Konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var?

KONUSU NE?

Avatar:The Way of Water; su altındaki bir evrende geçecek. Avatar olaylarından birkaç yıl sonra geçen filmde Sully, artık klanlarının reisi ve Neytiri baş rahibesidir, ancak olaylar görünüşe göre çocuklarına odaklanacaktır.

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Avatar 2 ne zaman vizyona girecek? Avatar 2: Suyun Yolu Türkiye’ye geldi mi? Konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Jake Sully ve Neytiri bir aile kurarlar ve birlikte kalmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Ancak, eski bir tehdit başladığı işi bitirmek için geri döndüğünde, evlerini terk etmek ve Pandora'nın farklı bölgelerini keşfetmek zorunda kalırlar.