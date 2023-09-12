atv’nin yeni dizisi Safir ikinci bölümüyle en çok izlenen dizi oldu

Yeni sezonun iddialı dizisi Safir, Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen dizi oldu. Safir gece boyunca sosyal medya gündeminden de düşmedi. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla çok konuşulan dizinin ikinci bölüm etiketi #Safir bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve bölüm sonuna kadar listede kalmayı başardı.