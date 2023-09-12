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atv’nin yeni dizisi Safir ikinci bölümüyle en çok izlenen dizi oldu

Yeni sezonun iddialı dizisi Safir, Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen dizi oldu. Safir gece boyunca sosyal medya gündeminden de düşmedi. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla çok konuşulan dizinin ikinci bölüm etiketi #Safir bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve bölüm sonuna kadar listede kalmayı başardı.

Giriş Tarihi: 12.09.2023 11:46
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atv’nin yeni dizisi Safir ikinci bölümüyle en çok izlenen dizi oldu

Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı dizinin yapımını NTC Medya üstlenirken, etkileyici hikayesi ise Burcu Över ve Gül Abus Semerci'ye ait. Senaryosunu Burcu Över'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Semih Bağcı oturuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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atv’nin yeni dizisi Safir ikinci bölümüyle en çok izlenen dizi oldu

DİZİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ateş, Feraye'nin sırrını saklar ve bebekten kimseye söz etmez. Yaman, Aleyna'ya yıldırım nikahı kıyar. Feraye bebeği gizlice dünyaya getirmek için İstanbul'a gitme planı yapar.

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atv’nin yeni dizisi Safir ikinci bölümüyle en çok izlenen dizi oldu

Ama Çetin, Feraye'yi babasını huzurevine yerleştirmekle tehdit edip gitmesine mani olur. Öte yanda Ömer de Ateş'i Bade'yle evlenmesi konusunda zorlar.

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atv’nin yeni dizisi Safir ikinci bölümüyle en çok izlenen dizi oldu

Ateş hem dedesine boyun eğmemek hem de Feraye'ye sahip çıkmak adına gidip Feraye'ye evlenelim der.

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atv’nin yeni dizisi Safir ikinci bölümüyle en çok izlenen dizi oldu

Bu sırada Bora bulunur, yaşıyordur. Bunu öğrenen Yaman, Feraye'ye her şeyi anlatacak, sonra da suçu üstüne alıp teslim olacaktır.