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13 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri ATV'nin rekortmen dizisi Maria ile Mustafa'nın yıldızı Jessica May makyajsız haliyle olay odu ATV'nin rekortmen dizisi Maria ile Mustafa'nın yıldızı Jessica May makyajsız haliyle olay odu
Pazar akşamlarının sevilen dizisi Maria ile Mustafa'daki rolüyle dikkat çeken Jessica May'in ortaya çıkan fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Magazin dünyasını peşinden koşturan Jessica May'in makyajsız hali beğeni topladı. İşte Maria ile Mustafa dizisinin Maria'sı Jessica May'in makyajsız halleri.
Giriş Tarihi: 13.12.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 09:54
Jessica May, Survivor yarışması ile adını duyuran Hilmi Cem İntepe'yle Maria ile Mustafa dizisindeki başrolleri paylaşıyor. Maria ile Mustafa dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Jessica May, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Güzel oyuncunun makyajsız fotoğrafları sosyal medyada beğeni topladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Jessica May'in makyajsız fotoğrafı ise görenlerden tam puan aldı. İşte Jessica May ve birçok ünlü ismin makyajsız hali…
Burcu Esmersoy
Sinem Kobal