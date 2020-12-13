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Haberler Galeri ATV'nin rekortmen dizisi Maria ile Mustafa'nın yıldızı Jessica May makyajsız haliyle olay odu

ATV'nin rekortmen dizisi Maria ile Mustafa'nın yıldızı Jessica May makyajsız haliyle olay odu

Pazar akşamlarının sevilen dizisi Maria ile Mustafa'daki rolüyle dikkat çeken Jessica May'in ortaya çıkan fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Magazin dünyasını peşinden koşturan Jessica May'in makyajsız hali beğeni topladı. İşte Maria ile Mustafa dizisinin Maria'sı Jessica May'in makyajsız halleri.

Giriş Tarihi: 13.12.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 09:54
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ATV'nin rekortmen dizisi Maria ile Mustafa'nın yıldızı Jessica May makyajsız haliyle olay odu

Jessica May, Survivor yarışması ile adını duyuran Hilmi Cem İntepe'yle Maria ile Mustafa dizisindeki başrolleri paylaşıyor. Maria ile Mustafa dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Jessica May, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Güzel oyuncunun makyajsız fotoğrafları sosyal medyada beğeni topladı.

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ATV'nin rekortmen dizisi Maria ile Mustafa'nın yıldızı Jessica May makyajsız haliyle olay odu

Jessica May'in makyajsız fotoğrafı ise görenlerden tam puan aldı. İşte Jessica May ve birçok ünlü ismin makyajsız hali…

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ATV'nin rekortmen dizisi Maria ile Mustafa'nın yıldızı Jessica May makyajsız haliyle olay odu

Burcu Esmersoy

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ATV'nin rekortmen dizisi Maria ile Mustafa'nın yıldızı Jessica May makyajsız haliyle olay odu
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ATV'nin rekortmen dizisi Maria ile Mustafa'nın yıldızı Jessica May makyajsız haliyle olay odu

Sinem Kobal