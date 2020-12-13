ATV'nin rekortmen dizisi Maria ile Mustafa'nın yıldızı Jessica May makyajsız haliyle olay odu

Jessica May, Survivor yarışması ile adını duyuran Hilmi Cem İntepe'yle Maria ile Mustafa dizisindeki başrolleri paylaşıyor. Maria ile Mustafa dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Jessica May, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Güzel oyuncunun makyajsız fotoğrafları sosyal medyada beğeni topladı.