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Ateş Kuşları'nın Mercan'ı Hande Soral'ın minik oğlu Ali bakın kime benzetildi! Tıpkı teyzesi Bensu Soral gibi...

"Ateş Kuşları" dizisindeki "Mercan" karakteriyle izleyicilerin sevgisini kazanan güzel oyuncu Hande Soral, geçtiğimiz yıl oğlu Ali'yi kucağına almıştı. İsmail Demirci ile mutlu bir evlilikleri olan çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyorlar. Özellikle minik oğlu Ali'nin, teyzesi Bensu Soral'a olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. İşte Hande Soral'ın beğeni yağmuruna tutulan paylaşımı...

Giriş Tarihi: 09.02.2024 13:26
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Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’ın minik oğlu Ali bakın kime benzetildi! Tıpkı teyzesi Bensu Soral gibi...

2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile hayatını birleştiren başarılı oyuncusu Hande Soral, sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Oğulları Ali ise teyzesi Bensu Soral'a olan benzerliği ise sosyal medyada ilgi odağı oluyor.

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Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’ın minik oğlu Ali bakın kime benzetildi! Tıpkı teyzesi Bensu Soral gibi...

ATV'nin ilgiyle takip edilen yepyeni dizisi 'Ateş Kuşları'nda 'Mercan' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile evlenmişti.

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Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’ın minik oğlu Ali bakın kime benzetildi! Tıpkı teyzesi Bensu Soral gibi...

Ünlü çift, geçen yıl oğulları Ali'yi kucaklarına alarak anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

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Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’ın minik oğlu Ali bakın kime benzetildi! Tıpkı teyzesi Bensu Soral gibi...

Hande Soral bu sefer de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

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Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’ın minik oğlu Ali bakın kime benzetildi! Tıpkı teyzesi Bensu Soral gibi...

Soral'ın paylaştığı videoda oğlu Ali'nin lahmacun yediği anlar, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ali, özellikle teyzesi Bensu Soral'a olan benzerliğiyle dikkat çekti.