Ateş Kuşları'nın Mercan'ı Hande Soral'ın minik oğlu Ali bakın kime benzetildi! Tıpkı teyzesi Bensu Soral gibi...

"Ateş Kuşları" dizisindeki "Mercan" karakteriyle izleyicilerin sevgisini kazanan güzel oyuncu Hande Soral, geçtiğimiz yıl oğlu Ali'yi kucağına almıştı. İsmail Demirci ile mutlu bir evlilikleri olan çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyorlar. Özellikle minik oğlu Ali'nin, teyzesi Bensu Soral'a olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. İşte Hande Soral'ın beğeni yağmuruna tutulan paylaşımı...