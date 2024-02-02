Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan’ın paylaşımına yorum yağdı! Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’le birlikte...

ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Gülayşe karakterini canlandıran İlayda Alişan, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündem oluyor. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile mutlu bir birliktelik sürdüren güzel oyuncu, tatil paylaşımlarıyla gündem oldu.