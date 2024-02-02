02 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ateş Kuşları'nın Gülayşe'si İlayda Alişan'ın paylaşımına yorum yağdı! Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le birlikte...

Ateş Kuşları'nın Gülayşe'si İlayda Alişan'ın paylaşımına yorum yağdı! Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le birlikte...

Atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nın başrol oyuncusu İlayda Alişan, sosyal medya hesapları üzerinden sevgilisi Oğulcan Engin ile geçirdiği romantik anları paylaştı. Güzel oyuncu, bir süredir birlikte olduğu Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Amsterdam tatiline çıkarak aşk dolu anları takipçileriyle paylaştı. İşte çiftin tatil paylaşımları...

Giriş Tarihi: 02.02.2024 15:51
  • 1
  • 95
Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan’ın paylaşımına yorum yağdı! Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’le birlikte...

ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Gülayşe karakterini canlandıran İlayda Alişan, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündem oluyor. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile mutlu bir birliktelik sürdüren güzel oyuncu, tatil paylaşımlarıyla gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 95
Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan’ın paylaşımına yorum yağdı! Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’le birlikte...

Atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nın başrol oyuncusu İlayda Alişan, şu sıralar aşk dolu günler yaşıyor. Uzun süredir Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile birlikteliği devam eden Alişan, sosyal medya hesapları üzerinden sevgilisiyle romantik anlarını paylaştı.

  • 3
  • 95
Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan’ın paylaşımına yorum yağdı! Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’le birlikte...

İlayda Alişan ve Oğulcan Engin'in aşk dolu fotoğrafları, magazin gündemine damga vurdu.

  • 4
  • 95
Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan’ın paylaşımına yorum yağdı! Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’le birlikte...

Ünlü çift, Amsterdam sokaklarında romantizmin doruklarına çıkarken o anları ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi.

  • 5
  • 95
Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan’ın paylaşımına yorum yağdı! Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’le birlikte...

İlayda Alişan