02 Şubat 2024, Cuma
Ateş Kuşları'nın Gülayşe'si İlayda Alişan'ın paylaşımına yorum yağdı! Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le birlikte...
Atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nın başrol oyuncusu İlayda Alişan, sosyal medya hesapları üzerinden sevgilisi Oğulcan Engin ile geçirdiği romantik anları paylaştı. Güzel oyuncu, bir süredir birlikte olduğu Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Amsterdam tatiline çıkarak aşk dolu anları takipçileriyle paylaştı. İşte çiftin tatil paylaşımları...
Giriş Tarihi: 02.02.2024 15:51
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