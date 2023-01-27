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Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan “Beni o büyüttü” demişti! Ablası güzelliğiyle hayran bıraktı

Küçük yaşta oyunculuğa başlayan İlayda Alişan, atv'nin yeni dizisi Ateş Kuşları ile adından söz ettirdi. Canlandırdığı Gülayşe rolündeki başarısıyla kendisine hayran bırakan Alişan izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. 9 yaşında annesini kaybederek hayatının en büyük acısını yaşayan güzel oyuncunun 'beni o büyüttü' dediği ablası güzelliğiyle hayran bıraktı. İlayda Alişan'ın ablasıyla olan benzerliği ise şaşırttı. İşte Ateş Kuşları'nın Gülayşe'si İlay Alişan'ın ablası...

Giriş Tarihi: 27.01.2023 17:00 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 17:00
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Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan “Beni o büyüttü” demişti! Ablası güzelliğiyle hayran bıraktı

Son dönemin en popüler oyuncularından olan İlayda Alişan Ateş Kuşları dizisindeki performansıyla kendisine hayran bıraktı.

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Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan “Beni o büyüttü” demişti! Ablası güzelliğiyle hayran bıraktı

İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan Alişan'ın 'beni o büyüttü' dediği ablası güzelliğiyle hayran bıraktı.

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Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan “Beni o büyüttü” demişti! Ablası güzelliğiyle hayran bıraktı

İlayda Alişan'ın ablasıyla olan benzerliği ise şaşırttı. İşte Ateş Kuşları'nın Gülayşe'si İlay Alişan'ın ablası…

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Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan “Beni o büyüttü” demişti! Ablası güzelliğiyle hayran bıraktı

DEMET ÖZDEMİR'İN ABLASI DERYA ÖZDEMİR

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Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan “Beni o büyüttü” demişti! Ablası güzelliğiyle hayran bıraktı