Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan “Beni o büyüttü” demişti! Ablası güzelliğiyle hayran bıraktı

Küçük yaşta oyunculuğa başlayan İlayda Alişan, atv'nin yeni dizisi Ateş Kuşları ile adından söz ettirdi. Canlandırdığı Gülayşe rolündeki başarısıyla kendisine hayran bırakan Alişan izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. 9 yaşında annesini kaybederek hayatının en büyük acısını yaşayan güzel oyuncunun 'beni o büyüttü' dediği ablası güzelliğiyle hayran bıraktı. İlayda Alişan'ın ablasıyla olan benzerliği ise şaşırttı. İşte Ateş Kuşları'nın Gülayşe'si İlay Alişan'ın ablası...