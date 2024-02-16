16 Şubat 2024, Cuma
Ateş Kuşları'nın Gülayşe'si Alayda Alişan'ın ablasını gören şaştı kaldı! Seda Sayan'ın biricik oğlu Oğulcan Engin'in müstakbel baldızı...
ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Gülayşe karakterine hayat veren İlayda Alişan, ablasıyla gündem oldu. Şu sıralar Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile mutlu bir birliktelik yaşayan güzel oyuncu, özel hayatını gözlerden uzak tutmaya çalışıyor. Abla- kardeşin benzerliğini gören sosyal medya takipçileri şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte Alişan'ın biricik ablası...
Giriş Tarihi: 16.02.2024 16:33 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 16:33
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