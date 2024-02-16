16 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ateş Kuşları'nın Gülayşe'si Alayda Alişan'ın ablasını gören şaştı kaldı! Seda Sayan'ın biricik oğlu Oğulcan Engin'in müstakbel baldızı...

Ateş Kuşları'nın Gülayşe'si Alayda Alişan'ın ablasını gören şaştı kaldı! Seda Sayan'ın biricik oğlu Oğulcan Engin'in müstakbel baldızı...

ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Gülayşe karakterine hayat veren İlayda Alişan, ablasıyla gündem oldu. Şu sıralar Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile mutlu bir birliktelik yaşayan güzel oyuncu, özel hayatını gözlerden uzak tutmaya çalışıyor. Abla- kardeşin benzerliğini gören sosyal medya takipçileri şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte Alişan'ın biricik ablası...

Giriş Tarihi: 16.02.2024 16:33 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 16:33
  • 1
  • 119
Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si Alayda Alişan’ın ablasını gören şaştı kaldı! Seda Sayan’ın biricik oğlu Oğulcan Engin’in müstakbel baldızı...

Ateş Kuşları'nda Gülayşe karakterine hayat veren İlyda Alişan, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme oluyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Alişan, bu kez de ablasıyla gündem oldu.

  • 2
  • 119
Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si Alayda Alişan’ın ablasını gören şaştı kaldı! Seda Sayan’ın biricik oğlu Oğulcan Engin’in müstakbel baldızı...

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile mutlu bir ilişki yaşayan ünlü oyuncu, son zamanlarda sır gibi sakladığı ablasıyla da dikkatleri üzerine çekti.

  • 3
  • 119
Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si Alayda Alişan’ın ablasını gören şaştı kaldı! Seda Sayan’ın biricik oğlu Oğulcan Engin’in müstakbel baldızı...

Abla-kardeş, son zamanlarda benzerlikleriyle adından söz ettirmeye başladı.

  • 4
  • 119
Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si Alayda Alişan’ın ablasını gören şaştı kaldı! Seda Sayan’ın biricik oğlu Oğulcan Engin’in müstakbel baldızı...

Bazı sosyal medya takipçileri, ikilinin fotoğraflarına, "İkiz gibisiniz", "Tıpkı ablası, "Güzellik ailede genetik" gibi yorumlarda bulundu.

  • 5
  • 119
Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si Alayda Alişan’ın ablasını gören şaştı kaldı! Seda Sayan’ın biricik oğlu Oğulcan Engin’in müstakbel baldızı...

İşte İlayda Alişan başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...