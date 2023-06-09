Ateş Kuşları'nın Barbaros'u Burak Tozkoparan’ın annesi sosyal medyayı salladı! Benzerliklerini gören şaştı kaldı

Ateş Kuşları'nın Barbaros'u Burak Tozkoparan sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizideki rol arkadaşı İlayda Alişan ile aralarındaki uyumla izleyicilerden tam puan alan yakışıklı oyuncu, özel hayatıyla yakın takibe alındı. Kameralardan uzak bir hayat yaşayan Tozkoparan'ın annesi ile olan benzerliği şaşırttı. İşte Ateş Kuşları'nın yakışıklı oyuncusu Burak Tozkoparan'ın annesi...