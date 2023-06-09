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Haberler Galeri Ateş Kuşları'nın Barbaros'u Burak Tozkoparan’ın annesi sosyal medyayı salladı! Benzerliklerini gören şaştı kaldı

Ateş Kuşları'nın Barbaros'u Burak Tozkoparan’ın annesi sosyal medyayı salladı! Benzerliklerini gören şaştı kaldı

Ateş Kuşları'nın Barbaros'u Burak Tozkoparan sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizideki rol arkadaşı İlayda Alişan ile aralarındaki uyumla izleyicilerden tam puan alan yakışıklı oyuncu, özel hayatıyla yakın takibe alındı. Kameralardan uzak bir hayat yaşayan Tozkoparan'ın annesi ile olan benzerliği şaşırttı. İşte Ateş Kuşları'nın yakışıklı oyuncusu Burak Tozkoparan'ın annesi...

Giriş Tarihi: 09.06.2023 14:42 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 14:42
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Ateş Kuşları’nın Barbaros’u Burak Tozkoparan’ın annesi sosyal medyayı salladı! Benzerliklerini gören şaştı kaldı

Ateş Kuşları'nda canlandırdığı Barbaros karakteriyle adından söz ettiren Burak Tozkoparan izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Yakışıklı oyuncunun annesi ile olan benzerliğini görenler ise şaştı kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ateş Kuşları’nın Barbaros’u Burak Tozkoparan’ın annesi sosyal medyayı salladı! Benzerliklerini gören şaştı kaldı

İşte Ateş Kuşları'nın yıldızı Burak Tozkoparan'ın annesi...

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Ateş Kuşları’nın Barbaros’u Burak Tozkoparan’ın annesi sosyal medyayı salladı! Benzerliklerini gören şaştı kaldı

Buse Varol'un annesi Birsen Özgan

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Ateş Kuşları’nın Barbaros’u Burak Tozkoparan’ın annesi sosyal medyayı salladı! Benzerliklerini gören şaştı kaldı

Buse Varol'un annesi Birsen Özgan

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  • 105
Ateş Kuşları’nın Barbaros’u Burak Tozkoparan’ın annesi sosyal medyayı salladı! Benzerliklerini gören şaştı kaldı

Buse Varol'un annesi Birsen Özgan