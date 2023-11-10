10 Kasım 2023, Cuma
Ateş Kuşları'nın Barbaros'u Burak Tozkoparan’ın annesi sosyal medyayı salladı! Benzerlikleri olay oldu
Ateş Kuşları'nın Barbaros'u Burak Tozkoparan sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyunluğu kadar yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Tozkoparan, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Kameralardan uzak bir hayat yaşayan Tozkoparan'ın annesi ile olan benzerliğini gören şaştı kaldı. İşte Ateş Kuşları'nın yakışıklı oyuncusu Burak Tozkoparan'ın annesi...
Giriş Tarihi: 10.11.2023 13:46
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