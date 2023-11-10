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Haberler Galeri Ateş Kuşları'nın Barbaros'u Burak Tozkoparan’ın annesi sosyal medyayı salladı! Benzerlikleri olay oldu

Ateş Kuşları'nın Barbaros'u Burak Tozkoparan’ın annesi sosyal medyayı salladı! Benzerlikleri olay oldu

Ateş Kuşları'nın Barbaros'u Burak Tozkoparan sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyunluğu kadar yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Tozkoparan, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Kameralardan uzak bir hayat yaşayan Tozkoparan'ın annesi ile olan benzerliğini gören şaştı kaldı. İşte Ateş Kuşları'nın yakışıklı oyuncusu Burak Tozkoparan'ın annesi...

Giriş Tarihi: 10.11.2023 13:46
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Ateş Kuşları’nın Barbaros’u Burak Tozkoparan’ın annesi sosyal medyayı salladı! Benzerlikleri olay oldu

atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'ndaki Barbaros karakteriyle adından söz ettiren Burak Tozkoparan izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ateş Kuşları’nın Barbaros’u Burak Tozkoparan’ın annesi sosyal medyayı salladı! Benzerlikleri olay oldu

Yakışıklı oyuncu hakkında araştırma yapanlar annesi ile olan benzerliğini görenler ise şaştı kaldı.

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Ateş Kuşları’nın Barbaros’u Burak Tozkoparan’ın annesi sosyal medyayı salladı! Benzerlikleri olay oldu

İşte Ateş Kuşları'nın yıldızı Burak Tozkoparan'ın annesi...

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Ateş Kuşları’nın Barbaros’u Burak Tozkoparan’ın annesi sosyal medyayı salladı! Benzerlikleri olay oldu

Hakan Ural'ın annesi Ceyhan Cem

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Ateş Kuşları’nın Barbaros’u Burak Tozkoparan’ın annesi sosyal medyayı salladı! Benzerlikleri olay oldu

Hakan Ural'ın annesi Ceyhan Cem