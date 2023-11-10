Ateş Kuşları'nın Barbaros'u Burak Tozkoparan’ın annesi sosyal medyayı salladı! Benzerlikleri olay oldu

Ateş Kuşları'nın Barbaros'u Burak Tozkoparan sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyunluğu kadar yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Tozkoparan, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Kameralardan uzak bir hayat yaşayan Tozkoparan'ın annesi ile olan benzerliğini gören şaştı kaldı. İşte Ateş Kuşları'nın yakışıklı oyuncusu Burak Tozkoparan'ın annesi...