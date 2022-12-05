Ateş bacayı sardı! Murat Boz’un yeni sevgilisi Ayça Ayşin Turan'dan bomba gibi aşk itirafı: "Yeniden doğmuş gibi hissediyorum"

Ünlü oyuncu Alp Navruz'dan ayrıldıktan sonra şarkıcı Murat Boz'la birlikte olan güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan'dan bomba aşk itirafları peş peşe geldi! Ada Masalı, Zemheri ve Meryem gibi dizilerle şöhrete kavuşan Ayça Ayşin Turan, büyüdükçe farkındalığının arttığını ve kendini daha iyi tanıdığını dile getirdi. Ateş bacayı sardı! Ayça Ayşin Turan'ın çok konuşulacak aşk itirafı... İşte güzel oyuncunun çok konuşulan açıklamaları…