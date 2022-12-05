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Haberler Galeri Ateş bacayı sardı! Murat Boz’un yeni sevgilisi Ayça Ayşin Turan'dan bomba gibi aşk itirafı: "Yeniden doğmuş gibi hissediyorum"

Ateş bacayı sardı! Murat Boz’un yeni sevgilisi Ayça Ayşin Turan'dan bomba gibi aşk itirafı: "Yeniden doğmuş gibi hissediyorum"

Ünlü oyuncu Alp Navruz'dan ayrıldıktan sonra şarkıcı Murat Boz'la birlikte olan güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan'dan bomba aşk itirafları peş peşe geldi! Ada Masalı, Zemheri ve Meryem gibi dizilerle şöhrete kavuşan Ayça Ayşin Turan, büyüdükçe farkındalığının arttığını ve kendini daha iyi tanıdığını dile getirdi. Ateş bacayı sardı! Ayça Ayşin Turan'ın çok konuşulacak aşk itirafı... İşte güzel oyuncunun çok konuşulan açıklamaları…

Giriş Tarihi: 05.12.2022 12:58
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Ateş bacayı sardı! Murat Boz’un yeni sevgilisi Ayça Ayşin Turan’dan bomba gibi aşk itirafı: Yeniden doğmuş gibi hissediyorum

Yakışıklı oyuncu Alp Navruz'dan ayrıldıktan sonra adı Murat Boz'la anılan Ayça Ayşin Turan, yaptığı açıklamalar magazin gündemine oturdu. Ada Masalı, Zemheri ve Meryem gibi dizilerle şöhrete kavuşan genç oyuncu Ayça Ayşin Turan, yaş aldıkça farkındalığının arttığını ve kendini daha iyi tanıdığını ifade etti. Ayça Ayşin Turan'dan bomba aşk itirafı geldi. İşte Turan'ın çok konuşulan açıklamaları…

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Ateş bacayı sardı! Murat Boz’un yeni sevgilisi Ayça Ayşin Turan’dan bomba gibi aşk itirafı: Yeniden doğmuş gibi hissediyorum

"YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Alp Navruz'dan ayrıldıktan sonra Murat Boz'la aşk yaşadığı konuşulan Ayça Ayşin Turan, "Yeniden doğmuş gibi hissediyorum, aşkla bağlıyım, hayata umutla bakıyorum" dedi.

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Ateş bacayı sardı! Murat Boz’un yeni sevgilisi Ayça Ayşin Turan’dan bomba gibi aşk itirafı: Yeniden doğmuş gibi hissediyorum

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un dizi setinde başlayan aşkları, iki ay önce bitti.

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Ateş bacayı sardı! Murat Boz’un yeni sevgilisi Ayça Ayşin Turan’dan bomba gibi aşk itirafı: Yeniden doğmuş gibi hissediyorum

Alp Navruz'un, sevgilisini aldattığı iddia edilirken aşk acısı bile çekmeyen Ayça Ayşin Turan, Murat Boz ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Ateş bacayı sardı! Murat Boz’un yeni sevgilisi Ayça Ayşin Turan’dan bomba gibi aşk itirafı: Yeniden doğmuş gibi hissediyorum

Murat Boz ile yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, Elele dergisine konuştu.