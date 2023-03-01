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Atakan Işıktutan’la aşk yaşayan İrem Derici’den gelinlikli paylaşım! "Evlenmene bak..."

Survivor yarışmasıyla tanınan Atakan Işıktutan'la birliktelik yaşamaya başlayan İrem Derici geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla aşkını ilan etmişti. Amsterdam tatilinden pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan popçu şaşırtan yeni paylaşım geldi. Derici'nin gelinlik giydiği bir fotoğrafını yayınlaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu.

Giriş Tarihi: 01.03.2023 15:58
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Atakan Işıktutan’la aşk yaşayan İrem Derici’den gelinlikli paylaşım! Evlenmene bak...

Cem Belevi ile olaylı şekilde ayrılan ve uzun süredir yalnız olmaktan dert yanan İrem Derici yeni aşkı ile gündem oldu.

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Atakan Işıktutan’la aşk yaşayan İrem Derici’den gelinlikli paylaşım! Evlenmene bak...

Survivor eski sezon yarışmacılarından olan Atakan Işıktutan ile birliktelik yaşamaya başlayan popçu, yeni aşkını sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ilan etmişti.

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Atakan Işıktutan’la aşk yaşayan İrem Derici’den gelinlikli paylaşım! Evlenmene bak...

Amsterdam tatilinden karelerini takipçilerinin beğenisine sunan Derici'den kafa karıştıran paylaşım geldi.

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Atakan Işıktutan’la aşk yaşayan İrem Derici’den gelinlikli paylaşım! Evlenmene bak...

Ünlü isim son paylaşımında "Evlenmene Bak" şarkısının klibinden bir fotoğraf yayınlandı.

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Atakan Işıktutan’la aşk yaşayan İrem Derici’den gelinlikli paylaşım! Evlenmene bak...

Derici gelinlik giydiği fotoğrafına "Tbt... Evlenmene Bak" notunu düştü.