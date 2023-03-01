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Atakan Işıktutan’la aşk yaşayan İrem Derici’den gelinlikli paylaşım! "Evlenmene bak..."
Survivor yarışmasıyla tanınan Atakan Işıktutan'la birliktelik yaşamaya başlayan İrem Derici geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla aşkını ilan etmişti. Amsterdam tatilinden pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan popçu şaşırtan yeni paylaşım geldi. Derici'nin gelinlik giydiği bir fotoğrafını yayınlaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu.