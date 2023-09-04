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Haberler Galeri Ata Demirer'i bir deri bir kemiğe çevirdi! Diyet reçetesiyle 5 ayda 25 kiloyu söküp attı! Her gün 45 dakikayla....

Ata Demirer'i bir deri bir kemiğe çevirdi! Diyet reçetesiyle 5 ayda 25 kiloyu söküp attı! Her gün 45 dakikayla....

Ünlü komedyen Ata Demirer'in, 5 ay gibi kısa bir sürede 22 kilo vererek fit bir forma kavuşması, hayranlarını ve takipçilerini büyük bir merak içinde bıraktı. Ata Demirer'in bu çarpıcı kilo kaybının ardındaki sır, hem film çalışmaları için hem de kişisel sağlık hedefleri için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. İşte 5 ayda 25 kilo verdiren diyet listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.09.2023 12:43 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023 12:54
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Ata Demirer’i bir deri bir kemiğe çevirdi! Diyet reçetesiyle 5 ayda 25 kiloyu söküp attı! Her gün 45 dakikayla....

Ünlü komedyen Ata Demirer'in, 5 ay gibi kısa bir sürede 22 kilo vererek fit bir forma kavuşması, hayranlarını ve takipçilerini büyük bir merak içinde bıraktı. Ata Demirer'in bu çarpıcı kilo kaybının ardındaki sır, hem film çalışmaları için hem de kişisel sağlık hedefleri için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. İşte 5 ayda 25 kilo verdiren diyet listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ata Demirer’i bir deri bir kemiğe çevirdi! Diyet reçetesiyle 5 ayda 25 kiloyu söküp attı! Her gün 45 dakikayla....

Bir dönem 140 kilo olan 49 yaşındaki Ata Demirer, 25 kilo vererek eski görüntüsüne veda etti.

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Ata Demirer’i bir deri bir kemiğe çevirdi! Diyet reçetesiyle 5 ayda 25 kiloyu söküp attı! Her gün 45 dakikayla....

ATA DEMİRER NASIL KİLO VERDİ?

Karbonhidratsız beslenme

Et, balık, tavuk yiyerek direkt protein alımı

Sabahları da 45 dakika yürüyüş

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Ata Demirer’i bir deri bir kemiğe çevirdi! Diyet reçetesiyle 5 ayda 25 kiloyu söküp attı! Her gün 45 dakikayla....

ÜNLÜ KOMEDYENE YORUM YAĞDI!

Son haliyle beğeni toplayan Ata Demirer'e "Kilo alma artık şahane görünüyorsun" yorumları yağdı.

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Ata Demirer’i bir deri bir kemiğe çevirdi! Diyet reçetesiyle 5 ayda 25 kiloyu söküp attı! Her gün 45 dakikayla....

Demirer, daha önce konuk olduğu programda kaç kilo verdiğini ve nasıl bir yol izlediğini anlarak, "Öğlen ve akşam karbonhidrat tüketmedim, direkt et - balık yani proteinle beslendim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. Meğersem glutenle ilgili sorunum varmış demek ki..." açıklamasında bulundu.