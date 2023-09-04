Ata Demirer'i bir deri bir kemiğe çevirdi! Diyet reçetesiyle 5 ayda 25 kiloyu söküp attı! Her gün 45 dakikayla....

Ünlü komedyen Ata Demirer'in, 5 ay gibi kısa bir sürede 22 kilo vererek fit bir forma kavuşması, hayranlarını ve takipçilerini büyük bir merak içinde bıraktı. Ata Demirer'in bu çarpıcı kilo kaybının ardındaki sır, hem film çalışmaları için hem de kişisel sağlık hedefleri için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. İşte 5 ayda 25 kilo verdiren diyet listesi...