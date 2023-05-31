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Ata Demirer günden güne eridi! Fazla kiloları bir anda gitti zayıflama sırrı ortaya çıktı

Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Ata Demirer günden güne resmen eridi. Büyük değişim için geçtiğimiz yıl adım atan komedyenin son hali ağızları açık bıraktı. Sosyal medya hesabından yeni fotoğraflarını paylaşan Demirer'in giderek zayıfladığı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. İşte günden güne eriyen Ata Demirer'in son hali...

Giriş Tarihi: 31.05.2023 14:32 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 14:32
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Ata Demirer günden güne eridi! Fazla kiloları bir anda gitti zayıflama sırrı ortaya çıktı

Ata Demirer son haliyle sosyal medyayı salladı! Geçtiğimiz yıl fazla kilolarından kurtulmak için harekete geçen Demirer kısa sürede büyük değişim yaşadı.

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Ata Demirer günden güne eridi! Fazla kiloları bir anda gitti zayıflama sırrı ortaya çıktı

Günden gün resmen eriyen ünlü komedyen, son paylaşımıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

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Ata Demirer günden güne eridi! Fazla kiloları bir anda gitti zayıflama sırrı ortaya çıktı

İzmir'den paylaşımda bulunan Demirer'in verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı.

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Ata Demirer günden güne eridi! Fazla kiloları bir anda gitti zayıflama sırrı ortaya çıktı

Büyük değişimini gören Ata Demirer'in kilo verme sırrını merak etti.

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Ata Demirer günden güne eridi! Fazla kiloları bir anda gitti zayıflama sırrı ortaya çıktı

Hızla zayıflayan komedyenin sırrı ise; diyet ve yürüyüş...