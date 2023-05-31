31 Mayıs 2023, Çarşamba
Ata Demirer günden güne eridi! Fazla kiloları bir anda gitti zayıflama sırrı ortaya çıktı
Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Ata Demirer günden güne resmen eridi. Büyük değişim için geçtiğimiz yıl adım atan komedyenin son hali ağızları açık bıraktı. Sosyal medya hesabından yeni fotoğraflarını paylaşan Demirer'in giderek zayıfladığı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. İşte günden güne eriyen Ata Demirer'in son hali...
Giriş Tarihi: 31.05.2023 14:32 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 14:32
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