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Aslışah Alkoçlar'dan çocuk müjdesi! Aslışah Alkoçlar bebeğinin cinsiyetini de açıkladı

Yeşilçam'ın usta ismi Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar müjdeli haberi verdi. Hamile olduğunu açıklayan Aslışah Alkoçlar Demirağ, bebeğinin cinsiyetini de duyurdu. İşte Dubai'deki balayından geçtiğimiz haftalarda dönüş yapan Aslışah Alkoçlar'ın bebeğinin cinsiyeti.

Giriş Tarihi: 02.04.2021 18:26 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 18:26
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Aslışah Alkoçlar'dan çocuk müjdesi! Aslışah Alkoçlar bebeğinin cinsiyetini de açıkladı

Kaan Demirağ ile dünyaevine girdiği günden itibaren hakkında hamile haberleri çıkan Aslışah Alkoçlar müjdeli haberi verdi. Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar hamile olduğunu duyurdu.

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Aslışah Alkoçlar'dan çocuk müjdesi! Aslışah Alkoçlar bebeğinin cinsiyetini de açıkladı

Aslışah Alkoçlar'ın hamile olduğunu açıklamasıyla sevenleri bebeğin cinsiyetini merak etti. İşte Aslışah Alkoçlar'ın bebeğinin cinyeti.

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Aslışah Alkoçlar'dan çocuk müjdesi! Aslışah Alkoçlar bebeğinin cinsiyetini de açıkladı

Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ çiftinin bir oğlu olacak.

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Aslışah Alkoçlar'dan çocuk müjdesi! Aslışah Alkoçlar bebeğinin cinsiyetini de açıkladı

Kaan Demirağ-Aslışah Alkoçlar çiftinin bebek sahibi olacağının öğrenilmesi üzerine gözler sanat dünyasındaki çiftlerin bebeklerine çevrildi. İşte ünlülerin çocukları...

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Aslışah Alkoçlar'dan çocuk müjdesi! Aslışah Alkoçlar bebeğinin cinsiyetini de açıkladı

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