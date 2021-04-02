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02 Nisan 2021, Cuma
Haberler Galeri Aslışah Alkoçlar'dan çocuk müjdesi! Aslışah Alkoçlar bebeğinin cinsiyetini de açıkladı
Aslışah Alkoçlar'dan çocuk müjdesi! Aslışah Alkoçlar bebeğinin cinsiyetini de açıkladı
Yeşilçam'ın usta ismi Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar müjdeli haberi verdi. Hamile olduğunu açıklayan Aslışah Alkoçlar Demirağ, bebeğinin cinsiyetini de duyurdu. İşte Dubai'deki balayından geçtiğimiz haftalarda dönüş yapan Aslışah Alkoçlar'ın bebeğinin cinsiyeti.
Giriş Tarihi: 02.04.2021 18:26 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 18:26