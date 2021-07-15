15 Temmuz 2021, Perşembe
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Aslıhan Karalar ‘15/07 Şafak Vakti’ filmini anlattı: Gözyaşlarıma engel olamadım
15 Temmuz gecesi Türk milletinin destansı mücadelesini anlatan '15/07 Şafak Vakti' filmi bugün vizyona girdi. Dizide Elif karakterine hayat veren Aslıhan Karalar, çekimler sırasında yaşadıklarını anlattı. Günaydın'a konuşan güzel oyuncu, "Çekimler sırasında hem ağladım hem oynadım" dedi.
Giriş Tarihi: 15.07.2021 09:24 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 09:46
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