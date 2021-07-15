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Haberler Galeri Aslıhan Karalar ‘15/07 Şafak Vakti’ filmini anlattı: Gözyaşlarıma engel olamadım

Aslıhan Karalar ‘15/07 Şafak Vakti’ filmini anlattı: Gözyaşlarıma engel olamadım

15 Temmuz gecesi Türk milletinin destansı mücadelesini anlatan '15/07 Şafak Vakti' filmi bugün vizyona girdi. Dizide Elif karakterine hayat veren Aslıhan Karalar, çekimler sırasında yaşadıklarını anlattı. Günaydın'a konuşan güzel oyuncu, "Çekimler sırasında hem ağladım hem oynadım" dedi.

Giriş Tarihi: 15.07.2021 09:24 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 09:46
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Aslıhan Karalar ‘15/07 Şafak Vakti’ filmini anlattı: Gözyaşlarıma engel olamadım

FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı Türk milletinin verdiği destansı mücadeleyi anlatan '15/07 Şafak Vakti' filmi, bugün vizyona giriyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı desteğiyle çekilen filmde 'Elif'i canlandıran Aslıhan Karalar Günaydın'a verdiği röportajda hem '15/07 Şafak Vakti' filmini, hem de o geceyi anlattı. İşte o röportaj…

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Aslıhan Karalar ‘15/07 Şafak Vakti’ filmini anlattı: Gözyaşlarıma engel olamadım

Filmde canlandırdığınız 'Elif'ten bahseder misiniz?

'Elif' aile değerlerine önem veren, çalışkan, dışa dönük, başarılı bir avukat. 'Cevdet'in kızı, 'Yusuf'un ablasıdır. Annesinin kaybının ardından hızla büyümek zorunda olan çocuk rolünü doğru bir şekilde üstlenmiştir.

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Aslıhan Karalar ‘15/07 Şafak Vakti’ filmini anlattı: Gözyaşlarıma engel olamadım

Nasıl bir hazırlık süreci geçirdiniz?

Öncelikle 15 Temmuz 2016 akşamını bizzat yaşayan birisi olarak Türk milletinin verdiği mücadeleye zaten tanık olmuştum. Role hazırlık sürecim o nedenle çok zor olmadı. O gece milletimizin refahı için mücadele verenlerin yaşadıklarını sette tekrar yaşadık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. Çok büyük bir mücadele verdiler. Onlar olmasaydı bizler bugün milletçe bu refahta olamazdık. Hepsini hürmetle anıyorum.

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Aslıhan Karalar ‘15/07 Şafak Vakti’ filmini anlattı: Gözyaşlarıma engel olamadım

BİR KURTULUŞ HİKAYESİ

Film, Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananlara odaklanıyor. Çekimlerde en etkilendiğiniz sahne hangisi oldu?

En etkilendiğim sahne 'Sultan'ın vurulduktan sonra hastaneye yetiştirilme sürecindeki sahneydi. Zamanla yarıştığımız o an... O akşam belki birçok kişi aynı yarışı yaşamıştı. Türk halkı nesillerden beri savaşmış bir millet ve 15 Temmuz akşamı verilen mücadele bir kurtuluş hikayesidir. Filmin oyuncuları olarak Allah'a bizlere bugünleri gösterdiği için şükrettik.

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Aslıhan Karalar ‘15/07 Şafak Vakti’ filmini anlattı: Gözyaşlarıma engel olamadım

MİLLETİMİZİN NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUNU ANLATTIK

Bu filmde yer almak sizin için ne ifade ediyor?

Türk milleti için dönüm noktası olan 15 Temmuz 2016 gecesini anlatan bu filmde rol almak benim için anlatılamayacak kadar kıymetli. Çok değerli yapımcı, yönetmen ve oyuncularla çalıştım. Bu duyguları yeni nesillere aktarabilmek çok kıymetli. '15/07 Şafak Vakti', Türklerin manevi ve fiziksel kuvvetini, mücadele ruhunu çok güzel anlatıyor.