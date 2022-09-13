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Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu’ndan olay paylaşım! "Ne yaptın Hacı..."

Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu'nun bir süredir gizli saklı aşk yaşadığı, çıktıkları Karadeniz tatilinde hayranlarına yakalandıkları ileri sürülmüştü. İlk kez Cedi Osman ve Ebru Şahin'in düğününde yan yana görüntülenen çift, aşklarını sosyal medyaya da taşıdı. Çifti, yeni fotoğraflarını Instagram'dan yayınlarken Aslıhan Gürbüz'ün yazdığı not olay oldu.

Giriş Tarihi: 13.09.2022 11:16
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Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu’ndan olay paylaşım! “Ne yaptın Hacı…”

Aşk yaşadıkları iddiasıyla magazin gündemine oturan Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu, geçtiğimiz haftalarda ilk kez yan yana görüntülenmişti.

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Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu’ndan olay paylaşım! “Ne yaptın Hacı…”

Ünlü çift hafta sonu Karadeniz tatilleri sırasında beraber görülmüş, Hacıoğlu Gürbüz'le çıktığı tatillerinden akarsu ve orman görüntüleri paylaşmayı da ihmal etmemişti.

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Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu’ndan olay paylaşım! “Ne yaptın Hacı…”

Çift sonrasında Cedi Osman ile Ebru Şahin'in düğününde yan yana görüntülenmişti.

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Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu’ndan olay paylaşım! “Ne yaptın Hacı…”

Çift önceki gün yakın arkadaşları Selim Bayraktar ve sevgilisi Emel Karaköse ile Çeşme'de yemek yemiş, çıkışta flaşlar patlayınca ne yapacaklarını şaşırmışlardı.

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Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu’ndan olay paylaşım! “Ne yaptın Hacı…”

Fotoğrafları çekilirken, İsmail Hacıoğlu'nun kaçması Aslıhan Gürbüz'ü sinirlendirdi. Gürbüz "Gel buraya, niye kaçıyorsun İsmail?" diye seslendi. Bunun üzerine mahcup olan Hacıoğlu, sevgilisinin yanına gidip poz verdi.