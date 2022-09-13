Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu’ndan olay paylaşım! "Ne yaptın Hacı..."

Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu'nun bir süredir gizli saklı aşk yaşadığı, çıktıkları Karadeniz tatilinde hayranlarına yakalandıkları ileri sürülmüştü. İlk kez Cedi Osman ve Ebru Şahin'in düğününde yan yana görüntülenen çift, aşklarını sosyal medyaya da taşıdı. Çifti, yeni fotoğraflarını Instagram'dan yayınlarken Aslıhan Gürbüz'ün yazdığı not olay oldu.