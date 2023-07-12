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Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu’ndan kötü haber! Her şeyi silip engelledi

Sürpriz aşklarıyla magazin gündemine damga vuran Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu ilk kez Çeşme'de kameralara yakalanmıştı. Sık sık aşk paylaşımları yapan çiftin bu yaz sonu evleneceği ileri sürülmüştü. Şu günlerde Cem Karaca filmi için hazırlık yapan Hacıoğlu, kızı Yemin ile birlikte Kaş'a tatile gitmişti. Ünlü çiftten kötü haber geldi. Gürbüz beraber fotoğraflarını silip ünlü oyuncuyu engelledi.

Giriş Tarihi: 12.07.2023 09:36
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Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu’ndan kötü haber! Her şeyi silip engelledi

Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu ile kendisi gibi oyuncu olan meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu’ndan kötü haber! Her şeyi silip engelledi

İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz geçen yıl aşk yaşamaya başlamış ve ilk kez Çeşme tatilinde beraber kameralara takılmıştı.

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Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu’ndan kötü haber! Her şeyi silip engelledi

Sürpriz aşklarıyla magazin gündemine damga vuran Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu geçtiğimiz günlerde ilişkilerinin birinci yılını kutlamıştı.

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Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu’ndan kötü haber! Her şeyi silip engelledi

Mutluluk pozlarını zaman zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşan ikilinin evlilik yoluna girdiği konuşuluyordu.

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Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu’ndan kötü haber! Her şeyi silip engelledi

Daha önce hiç evlilik yapmayan Gürbüz'ün yakın çevresine "Yuva kurmak istiyorum" dediği iddia edilmişti. Hatta 40 yaşındaki güzel oyuncunun çocuk sahibi olmak istediği de konuşuluyordu.