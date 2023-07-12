Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu’ndan kötü haber! Her şeyi silip engelledi

Sürpriz aşklarıyla magazin gündemine damga vuran Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu ilk kez Çeşme'de kameralara yakalanmıştı. Sık sık aşk paylaşımları yapan çiftin bu yaz sonu evleneceği ileri sürülmüştü. Şu günlerde Cem Karaca filmi için hazırlık yapan Hacıoğlu, kızı Yemin ile birlikte Kaş'a tatile gitmişti. Ünlü çiftten kötü haber geldi. Gürbüz beraber fotoğraflarını silip ünlü oyuncuyu engelledi.

Giriş Tarihi: 12.07.2023 09:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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