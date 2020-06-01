Aslıhan Gürbüz doğal haliyle hayran bıraktı! Sosyal medya paylaşımına beğeni yağdı!

Son olarak Ufak Cinayetler dizisinde canlandırdığı 'Merve' karakteri ile hafızalara kazınan Aslıhan Gürbüz, İstanbul'dan ayrılmasının ardından kendisini doğal yaşama verdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yeni hayatını anlatan Gürbüz'ün paylaşımına beğeni yağdı. Sıfır makyaj halini paylaşan Aslıhan Gürbüz, sıfır makyaj haliyle sosyal medyanın en çok beğenilenlerinden oldu. İşte Aslıhan Gürbüz'ün doğal güzelliği ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin makyajsız halleri...