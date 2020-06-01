01 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Aslıhan Gürbüz doğal haliyle hayran bıraktı! Sosyal medya paylaşımına beğeni yağdı!

Aslıhan Gürbüz doğal haliyle hayran bıraktı! Sosyal medya paylaşımına beğeni yağdı!

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde canlandırdığı 'Merve' karakteriyle hafızalara kazınan Aslıhan Gürbüz, yaşadığı sağlık sorunları sonrası İstanbul'u terk etti. Ege'de bir kasabaya yerleşen ve doğan bir yaşam sürmeye başlayan Aslıhan Gürbüz, makyajsız en doğal halini paylaştı. Paylaşımıyla kendisine hayran bırakan Gürbüz'e beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 01.06.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 17:24
  • 1
  • 85
Aslıhan Gürbüz doğal haliyle hayran bıraktı! Sosyal medya paylaşımına beğeni yağdı!

Son olarak Ufak Cinayetler dizisinde canlandırdığı 'Merve' karakteri ile hafızalara kazınan Aslıhan Gürbüz, İstanbul'dan ayrılmasının ardından kendisini doğal yaşama verdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yeni hayatını anlatan Gürbüz'ün paylaşımına beğeni yağdı. Sıfır makyaj halini paylaşan Aslıhan Gürbüz, sıfır makyaj haliyle sosyal medyanın en çok beğenilenlerinden oldu. İşte Aslıhan Gürbüz'ün doğal güzelliği ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin makyajsız halleri...

  • 2
  • 85
Aslıhan Gürbüz doğal haliyle hayran bıraktı! Sosyal medya paylaşımına beğeni yağdı!

Nur Fettahoğlu

  • 3
  • 85
Aslıhan Gürbüz doğal haliyle hayran bıraktı! Sosyal medya paylaşımına beğeni yağdı!

Nur Fettahoğlu

  • 4
  • 85
Aslıhan Gürbüz doğal haliyle hayran bıraktı! Sosyal medya paylaşımına beğeni yağdı!

Demet Özdemir

  • 5
  • 85
Aslıhan Gürbüz doğal haliyle hayran bıraktı! Sosyal medya paylaşımına beğeni yağdı!

Demet Özdemir