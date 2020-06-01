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Aslıhan Gürbüz doğal haliyle hayran bıraktı! Sosyal medya paylaşımına beğeni yağdı!
Ufak Tefek Cinayetler dizisinde canlandırdığı 'Merve' karakteriyle hafızalara kazınan Aslıhan Gürbüz, yaşadığı sağlık sorunları sonrası İstanbul'u terk etti. Ege'de bir kasabaya yerleşen ve doğan bir yaşam sürmeye başlayan Aslıhan Gürbüz, makyajsız en doğal halini paylaştı. Paylaşımıyla kendisine hayran bırakan Gürbüz'e beğeni yağdı.
Giriş Tarihi: 01.06.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 17:24
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