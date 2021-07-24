Aslıhan Güner’in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Annesi hayran bıraktı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan isimlerinden olan Aslıhan Güner, dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşman Güner, ilgi odağı oldu. Son olarak annesiyle paylaşım yapan Güner gündeme otururken anne kızın benzerliği olay oldu.