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Aslıhan Güner’in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Annesi hayran bıraktı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan isimlerinden olan Aslıhan Güner, dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşman Güner, ilgi odağı oldu. Son olarak annesiyle paylaşım yapan Güner gündeme otururken anne kızın benzerliği olay oldu.

Giriş Tarihi: 24.07.2021 14:28 Güncelleme Tarihi: 24.07.2021 14:28
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Aslıhan Güner’in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Annesi hayran bıraktı

Kısa süre önce final yapan "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" güzel oyuncusu Aslıhan Güner, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlüler arasında yer alıyor.

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Aslıhan Güner’in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Annesi hayran bıraktı

Dizinin final yapmasının ardından tatile çıkan Güner, yeni imajı ve paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu.

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Aslıhan Güner’in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Annesi hayran bıraktı

Eşi Mert Kılıç ile tatilde olan Aslıhan Güner, annesi Birsen Güner ile verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

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Aslıhan Güner’in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Annesi hayran bıraktı

Ünlü oyuncunun paylaşımı, adeta sosyal medyayı salladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği fotoğraf için "Aslıhan'ın güzelliğinin kaynağı belli oldu", "Anne-kız çok güzeller" yorumları yapıldı.

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Aslıhan Güner’in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Annesi hayran bıraktı

işte Aslıhan Güner'in annesiyle yaptığı o paylaşım...