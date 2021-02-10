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Haberler Galeri Aslıhan Güner’den eşi Mert Kılıç ile romantik paylaşım! 11. yıllarını kutladı

Aslıhan Güner’den eşi Mert Kılıç ile romantik paylaşım! 11. yıllarını kutladı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Aslıhan Güner, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Rol aldığı dizideki rol arkadaşı Mert Kılıç ile evli olan Güner, birlikteliklerinin 11. yılını yaptığı paylaşımla kutladı. Güzel oyuncu eşi Mert Kılıç ile çekilmiş fotoğrafını "Biz olmanın, bir olmanın bin şükrü ile..." notuyla paylaştı. İşte Aslıhan Güner'in eşi Mert Kılıç ile romantik paylaşımı...

Giriş Tarihi: 10.02.2021 12:06 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 12:06
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Aslıhan Güner’den eşi Mert Kılıç ile romantik paylaşım! 11. yıllarını kutladı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisindeki başarılı performansıyla son zamanların en çok konuşulan oyuncularından olan Aslıhan Güner kendisi gibi oyuncu Mert Kılıç ile 2013 de nikah masasına oturmuştu.

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Aslıhan Güner’den eşi Mert Kılıç ile romantik paylaşım! 11. yıllarını kutladı

Birlikte rol aldıkları dizide iki aşığı canlandıran Aslıhan Güner ve Mert Kılıç kısa süre sonra gerçek hayatta da sevgili olmuşlardı.

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Aslıhan Güner’den eşi Mert Kılıç ile romantik paylaşım! 11. yıllarını kutladı

Dizi aşkını gerçek hayata taşıyan ünlü oyuncular bu birlikteliklerini bir adım daha öteye taşıyarak evlenmişlerdi.

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Aslıhan Güner’den eşi Mert Kılıç ile romantik paylaşım! 11. yıllarını kutladı

Oyuncu çiftten Aslıhan Güner, mutlu birlikteliklerinde yılları geride bıraktıklarını gösteren yeni bir paylaşıma imza attı.

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Aslıhan Güner’den eşi Mert Kılıç ile romantik paylaşım! 11. yıllarını kutladı

Birlikteliklerinin 11. yılını kutlayan Aslıhan Güner ile Mert Kılıç'tan romantik bir paylaşım geldi.