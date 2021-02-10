Aslıhan Güner’den eşi Mert Kılıç ile romantik paylaşım! 11. yıllarını kutladı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Aslıhan Güner, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Rol aldığı dizideki rol arkadaşı Mert Kılıç ile evli olan Güner, birlikteliklerinin 11. yılını yaptığı paylaşımla kutladı. Güzel oyuncu eşi Mert Kılıç ile çekilmiş fotoğrafını "Biz olmanın, bir olmanın bin şükrü ile..." notuyla paylaştı. İşte Aslıhan Güner'in eşi Mert Kılıç ile romantik paylaşımı...