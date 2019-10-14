Aslı Gibidir'in yıldızı Aslı İnandık aslında kim? Aslı İnandık nereli? İşte gerçekler

Aslı Gibidir'in başrol oyuncusu Aslı İnandık, internet dünyasında tanındıktan sonra oyunculuğa geçiş yaptı. Bir süredir dizi oyunculuğu yapan Aslı İnandık, Ocak ayında yeni filmi ile beyaz perdede olacak. Aslı Gibidir filminin yıldızı Aslı İnandık'ın sevenleri genç oyuncunun özel hayatını da mercek altına aldı. Peki Aslı İnandık kimdir? Aslı İnandık'ın aslen nereli olduğunu merak edenlerin de sayısı bir hayli fazla. İşte Aslı Gibidir'in yıldızı Aslı İnandık hakkındaki tüm gerçekler...