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Aslı Enver'in eski eşini öğrenince şoke olacaksınız! 3 yıl evli kalmışlar! Meğer yıllar önce...

İstanbullu Gelin, Kavak Yelleri, Suskunlar, Kardeşim Benim gibi başarılı projelerde yer alan Aslı Enver, yer aldığı dizilerle büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Enver, özel hayatıyla gündemde. Eski eşinin kim olduğunu merak edip araştıranlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Aslı Enver yıllar önce bakın kiminle evliymiş...

ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 16:13 Güncelleme: 12.07.2024 16:16
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Aslı Enver’in eski eşini öğrenince şoke olacaksınız! 3 yıl evli kalmışlar! Meğer yıllar önce...

Geçtiğimiz yıl, kızı Elay'ı kucağına alan Aslı Enver özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

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Aslı Enver’in eski eşini öğrenince şoke olacaksınız! 3 yıl evli kalmışlar! Meğer yıllar önce...

2022 tarihinde iş insanı Berkin Gökbudak ile evlenen Aslı Enver, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oluyor.

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Aslı Enver’in eski eşini öğrenince şoke olacaksınız! 3 yıl evli kalmışlar! Meğer yıllar önce...

Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren Enver, sevenleri tarafından yakın takibe alındı.

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Aslı Enver’in eski eşini öğrenince şoke olacaksınız! 3 yıl evli kalmışlar! Meğer yıllar önce...

Enver'in eski eşinin de oyuncu olduğunu duyanlar şaştı kaldı.

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Aslı Enver’in eski eşini öğrenince şoke olacaksınız! 3 yıl evli kalmışlar! Meğer yıllar önce...

İşte Aslı Enver başta olmak üzere ünlülerin eski eşleri...