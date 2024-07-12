Aslı Enver'in eski eşini öğrenince şoke olacaksınız! 3 yıl evli kalmışlar! Meğer yıllar önce...

İstanbullu Gelin, Kavak Yelleri, Suskunlar, Kardeşim Benim gibi başarılı projelerde yer alan Aslı Enver, yer aldığı dizilerle büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Enver, özel hayatıyla gündemde. Eski eşinin kim olduğunu merak edip araştıranlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Aslı Enver yıllar önce bakın kiminle evliymiş...