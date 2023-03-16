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Haberler Galeri Aslı Enver'in bebek heyecanı! Tüm detayları ilk kez anlattı! Kızının ismi...

Aslı Enver'in bebek heyecanı! Tüm detayları ilk kez anlattı! Kızının ismi...

Aslı Enver 4 aylık ilişkinin ardından Kasım 2022'de iş insanı Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturmuştu. Çiftten kısa süre sonra bebek müjdesi geldi. Yaklaşık 6 aydır hamile olan güzel oyuncu dün havaalanında görüntülendi. Doğumu Türkiye'de yapacağını söyleyen Enver kızının ismiyle ilgili de açıklamada bulundu.

Giriş Tarihi: 16.03.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 11:22
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Aslı Enver’in bebek heyecanı! Tüm detayları ilk kez anlattı! Kızının ismi...

12 Kasım'da sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak'la evlenen 38 yaşındaki oyuncu Aslı Enver'in bebek heyecanı yaşadığı öğrenilmişti.

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Aslı Enver’in bebek heyecanı! Tüm detayları ilk kez anlattı! Kızının ismi...

Bir kız bebek bekleyen ünlü oyuncu geçtiğimiz hafta eşiyle birlikte Londra'ya gitmişti. Mutlu çift dün Türkiye'ye döndü.

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Aslı Enver’in bebek heyecanı! Tüm detayları ilk kez anlattı! Kızının ismi...

Sabiha Gökçen Havaalanı'nda görüntülenen çift muhabirlerin sorularını yanıtladı.

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Aslı Enver’in bebek heyecanı! Tüm detayları ilk kez anlattı! Kızının ismi...

Yaklaşık 6 aylık hamile olan oyuncu doğumun İngiltere'de olacağı iddialarını yalanladı. Bebeğini Türkiye'de doğuracağını söyleyen oyuncu, "Londra'ya gezmeye gittik. Doğum Türkiye'de olacak." dedi.

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Aslı Enver’in bebek heyecanı! Tüm detayları ilk kez anlattı! Kızının ismi...

NORMAL DOĞUM İSTİYORUM

İlk kez annelik heyecanı yaşayan Enver, "Doğum için doktor hangi yöntemi uygun görürse o olacak. İnşallah normal doğum olur." İfadelerini kullandı.