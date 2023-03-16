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Aslı Enver'in bebek heyecanı! Tüm detayları ilk kez anlattı! Kızının ismi...
Aslı Enver 4 aylık ilişkinin ardından Kasım 2022'de iş insanı Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturmuştu. Çiftten kısa süre sonra bebek müjdesi geldi. Yaklaşık 6 aydır hamile olan güzel oyuncu dün havaalanında görüntülendi. Doğumu Türkiye'de yapacağını söyleyen Enver kızının ismiyle ilgili de açıklamada bulundu.
Giriş Tarihi: 16.03.2023 11:22Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 11:22