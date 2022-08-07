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Aslı Enver'den yeni aşk bombası! Önder Öztarhan'ı çoktan unuttu! İşte Aslı Enver'in yeni sevgilisi

Ünlü oyuncu Aslı Enver ile ilgili yeni aşk iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Güzel oyuncunun iş insanı sevgilisini yakın arkadaşlarıyla tanıştırdığı ve haftalardır görüştükleri iddia ediliyor. Peki Aslı Enver ve Önder Öztarhan'ın çok konuşulan ayrılıklarının sebebi ne? İşte Aslı Enver'in yeni sevgilisi...

Giriş Tarihi: 07.08.2022 09:31
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Aslı Enver’den yeni aşk bombası! Önder Öztarhan’ı çoktan unuttu! İşte Aslı Enver’in yeni sevgilisi

Güzel oyuncu Aslı Enver başarılı oyunculuğunun yanında aşk hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

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Aslı Enver’den yeni aşk bombası! Önder Öztarhan’ı çoktan unuttu! İşte Aslı Enver’in yeni sevgilisi

Aslı Enver'den yeni aşk bombası geldi... Öte yandan Önder Öztarhan ile ayrılıklarının sebebi de merak konusu oldu. İşte Enver'in yeni sevgilisi ve aşk hayatının detayları...

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Aslı Enver’den yeni aşk bombası! Önder Öztarhan’ı çoktan unuttu! İşte Aslı Enver’in yeni sevgilisi

"ÖZTARHAN'DA ARADIĞI AŞKI BULDU" YORUMU YAPILIYORDU

Aslı Enver kısa bir süre önce iş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşamaya başlamıştı. Önder Öztarhan'ın annesi ile bile tanışan ve oldukça mutlu olduğu gözlenen ünlü oyuncunun, sonunda aradığı aşkı bulduğu yönünde yorumlar yapılıyordu.

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Aslı Enver’den yeni aşk bombası! Önder Öztarhan’ı çoktan unuttu! İşte Aslı Enver’in yeni sevgilisi

EVLİLİK BEKLERKEN AYRILIK HABERİ GELDİ

Ancak Aslı Enver - Önder Öztarhan çiftinden ayrılık haberi gelmişti. Evliliğe gitmesi beklenen aşkın ayrılıkla sonuçlanması kafaları karıştırmıştı.

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Aslı Enver’den yeni aşk bombası! Önder Öztarhan’ı çoktan unuttu! İşte Aslı Enver’in yeni sevgilisi

ASLI ENVER-ÖNDER ÖZTARHAN NEDEN AYRILDI?

Bu beklenmedik ayrılık ile ilgili ilk açıklama geldi. Ünlü oyuncu ayrılık sorularına, "Zaman arkadaşlar, zaman önemli bir şey. Birbirimize zaman ayıramadık" cevabını verdi.