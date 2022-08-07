Aslı Enver'den yeni aşk bombası! Önder Öztarhan'ı çoktan unuttu! İşte Aslı Enver'in yeni sevgilisi

Ünlü oyuncu Aslı Enver ile ilgili yeni aşk iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Güzel oyuncunun iş insanı sevgilisini yakın arkadaşlarıyla tanıştırdığı ve haftalardır görüştükleri iddia ediliyor. Peki Aslı Enver ve Önder Öztarhan'ın çok konuşulan ayrılıklarının sebebi ne? İşte Aslı Enver'in yeni sevgilisi...