Aslı Enver kızının odası için kolları sıvadı! “Bebe odası hazırlamak ciddiyet ister”

Geçtiğimiz yıl kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan Aslı Enver'den bebek müjdesi gelmişti. Şimdilerde anne olmak için gün sayan güzel oyuncu, kızının odasını elleriyle hazırlamak için harekete geçti. Aslı Enver, o anları sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı.