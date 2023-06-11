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Aslı Enver kızının odası için kolları sıvadı! “Bebe odası hazırlamak ciddiyet ister”

Geçtiğimiz yıl kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan Aslı Enver'den bebek müjdesi gelmişti. Şimdilerde anne olmak için gün sayan güzel oyuncu, kızının odasını elleriyle hazırlamak için harekete geçti. Aslı Enver, o anları sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 11.06.2023 13:46 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023 13:46
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Aslı Enver kızının odası için kolları sıvadı! “Bebe odası hazırlamak ciddiyet ister”

Aradığı aşkı iş insanı Berkin Gökbudak'ta bulan Enver, 2022'nin Kasım ayında sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu. Çift, sessiz sedasız sadece bir organizasyonla evlendi.

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Aslı Enver kızının odası için kolları sıvadı! “Bebe odası hazırlamak ciddiyet ister”

Evliliklerini nikah fotoğraflarıyla duyuran Enver'in kısa bir süre sonra hamile olduğu öğrenildi.

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Aslı Enver kızının odası için kolları sıvadı! “Bebe odası hazırlamak ciddiyet ister”

7,5 aylık hamile olan oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla yoğun ilgi görüyor.

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Aslı Enver kızının odası için kolları sıvadı! “Bebe odası hazırlamak ciddiyet ister”

Anne olmak için gün sayan 38 yaşındaki Enver'in geçtiğimiz günlerde karnı burnunda fotoğrafları büyük beğeni toplamıştı.

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Aslı Enver kızının odası için kolları sıvadı! “Bebe odası hazırlamak ciddiyet ister”

Son olarak yaptığı paylaşımında, kızının odasını hazırladığını gözler önüne seren Enver, "Bebe odası hazırlamak ciddiyet ister" notunu ekledi.