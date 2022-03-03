Aslı Bekiroğlu’nu çabuk unuttu! Çağrı Telkıvıran ve Biran Damla Yılmaz aşkını böyle ilan etti

Aslı Bekiroğlu ve Kubilay Aka geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülenmiş, Bekiroğlu'nun sevgilisi Çağrı Telkıvıran'ı aldattığı iddiası gündeme gelmişti. Gelişme sonrası yollarını ayıran çift sosyal medyada birbirini silmişti. Ayrılık acısını çabuk atlatan Telkıvıran, oyuncu Biran Damla Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açtı. İkili kameralar karşısına el ele çıkarak aşklarını ilan etti.

Giriş Tarihi: 03.03.2022 08:40 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022 08:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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