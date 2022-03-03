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Haberler Galeri Aslı Bekiroğlu’nu çabuk unuttu! Çağrı Telkıvıran ve Biran Damla Yılmaz aşkını böyle ilan etti

Aslı Bekiroğlu’nu çabuk unuttu! Çağrı Telkıvıran ve Biran Damla Yılmaz aşkını böyle ilan etti

Aslı Bekiroğlu ve Kubilay Aka geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülenmiş, Bekiroğlu'nun sevgilisi Çağrı Telkıvıran'ı aldattığı iddiası gündeme gelmişti. Gelişme sonrası yollarını ayıran çift sosyal medyada birbirini silmişti. Ayrılık acısını çabuk atlatan Telkıvıran, oyuncu Biran Damla Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açtı. İkili kameralar karşısına el ele çıkarak aşklarını ilan etti.

Giriş Tarihi: 03.03.2022 08:40 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022 08:40
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Aslı Bekiroğlu’nu çabuk unuttu! Çağrı Telkıvıran ve Biran Damla Yılmaz aşkını böyle ilan etti

Metin Özülkü ve Doğu Demirkol'un telefonla kaydettiği görüntüde Bekiroğlu ve Kubilay Aka, el ele arkadaşlarının yanına geldi. Video çekildiğini fark edince eller hemen ayrılmış ancak görüntü akıllarda soru işareti bırakmıştı.

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Aslı Bekiroğlu’nu çabuk unuttu! Çağrı Telkıvıran ve Biran Damla Yılmaz aşkını böyle ilan etti

BEKİROĞLU'NU SİLDİ, TAKİPTEN ÇIKTI!

Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerin ardından gözlerin çevrildiği Telkıvıran'ın, oyuncu sevgilisiyle olan tüm fotoğraflarını silip, sosyal medyada takipten çıkması dikkat çekmişti.

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Aslı Bekiroğlu’nu çabuk unuttu! Çağrı Telkıvıran ve Biran Damla Yılmaz aşkını böyle ilan etti

YENİ BİR AŞK MI?

Tüm bu yaşananların ardından Çağrı Telkıvıran, önceki gece Kuruçeşme'de bir mekanda oyuncu Biran Damla Yılmaz ile samimi bir şekilde eğlendi.

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Aslı Bekiroğlu’nu çabuk unuttu! Çağrı Telkıvıran ve Biran Damla Yılmaz aşkını böyle ilan etti

AYRILIK AÇIKLAMASI

Buradan çıkan ikili, Arnavutköy'de başka bir mekana girerken yüzlerini sakladı. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen ünlü ikili, mekanı ayrı ayrı terk etti. Mekandan ilk Telkıvıran çıktı.

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Aslı Bekiroğlu’nu çabuk unuttu! Çağrı Telkıvıran ve Biran Damla Yılmaz aşkını böyle ilan etti

Biran Damla Yılmaz ile ilgili sorulara cevap vermeyen müzisyen, gazetecilerin, "Aslı Bekiroğlu ile ilişkinizin Kubilay Aka yüzünden bittiği haberleri doğru mu?" sorusuna, "Hayır üçüncü bir kişi yüzünden bitmedi. Başka sebeplerden ayrıldık" diyerek oradan ayrıldı.