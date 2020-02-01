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Aslı Bekiroğlu ifşa görüntüleri olay oldu! Aslı Bekiroğlu çıplak fotoğrafları sızdı mı? Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında?

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu ifşa görüntüleri sosyal medyayı salladı. Aslı Bekiroğlu çıplak fotoğrafları sızdı mı? Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Güzelliğiyle dikkat çeken ve birçok diziden hatırladığımız sevilen oyuncu Aslı Bekiroğlu sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bekiroğlu, fotoğraflarıyla ilgili paylaşımda bulunanlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacağını belirtti. Aslı Bekiroğlu son olarak Jet Sosyete ve Benim Tatlı Yalanım dizilerinde oynamıştı. İşte, Aslı Bekiroğlu kimdir sorusunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 01.02.2020 19:32 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 19:33
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Aslı Bekiroğlu ifşa görüntüleri olay oldu! Aslı Bekiroğlu çıplak fotoğrafları sızdı mı? Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında?

Aslı Bekiroğlu ifşa görüntüleri sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Aslı Bekiroğlu'nun olduğu iddia edilen çıplak fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Bu gelişmenin ardından akıllara ünlü oyuncunun hacklenmiş olabileceği geldi. Peki, gündemde yer alan Aslı Bekiroğlu kimdir? Aslı Bekiroğlu kaç yaşında? Genç oyuncu Benim Tatlı Yalanım ve Jet Sosyete gibi dizilerdeki performansıyla hatırlanıyor...

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Aslı Bekiroğlu ifşa görüntüleri olay oldu! Aslı Bekiroğlu çıplak fotoğrafları sızdı mı? Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında?

Aslı Bekiroğlu Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada fotoğraflarımı ve adımı karıştırarak bir takım çirkin yayın kurgulayanlar, yayanlar ve buna bilerek ya da bilmeyerek alet olup paylaşanlar hakkında Nöbetçi Savcılık ve Emniyet kanalıyla gerekli hukuki girişimlerimi başlattım. Bu kişiler hakkında yasal mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup haklarında maddi ve manevi tazminat davası açılacağını da kamuoyuna bildiririm. Ahlaksız paylaşımlarına adımı ve farklı yöntemlerle fotoğraflarımı da ekleyerek hakkımda olumsuz algı yaratmak isteyen kötü niyetlilere fırsat ve prim verilmemesini basın ve kamuoyundan rica ederim." ifadelerini kullandı.

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Aslı Bekiroğlu ifşa görüntüleri olay oldu! Aslı Bekiroğlu çıplak fotoğrafları sızdı mı? Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında?

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmuştur. Vine isim sosyal medya paylaşım sitesinde yayınlandığı videolarla üne kavuşan Aslı Bekiroğlu, ardında dizi ve sinemalarda boy gösterdi.

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Aslı Bekiroğlu ifşa görüntüleri olay oldu! Aslı Bekiroğlu çıplak fotoğrafları sızdı mı? Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında?

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Adı mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, Yol Arkadaşım, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Jet Sosyete gibi yapımlarda yer almıştır.

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Aslı Bekiroğlu ifşa görüntüleri olay oldu! Aslı Bekiroğlu çıplak fotoğrafları sızdı mı? Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında?

Aslı Bekiroğlu, şimdilerde televizyon ekranlarında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde Suna karakterine hayat vermektedir. Aslı Bekiroğlu, 1.62 metre boyunda, 52 kilo ve Akrep burcudur.