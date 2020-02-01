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Aslı Bekiroğlu ifşa görüntüleri olay oldu! Aslı Bekiroğlu çıplak fotoğrafları sızdı mı? Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında?
Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu ifşa görüntüleri sosyal medyayı salladı. Aslı Bekiroğlu çıplak fotoğrafları sızdı mı? Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Güzelliğiyle dikkat çeken ve birçok diziden hatırladığımız sevilen oyuncu Aslı Bekiroğlu sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bekiroğlu, fotoğraflarıyla ilgili paylaşımda bulunanlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacağını belirtti. Aslı Bekiroğlu son olarak Jet Sosyete ve Benim Tatlı Yalanım dizilerinde oynamıştı. İşte, Aslı Bekiroğlu kimdir sorusunun yanıtı…
Giriş Tarihi: 01.02.2020 19:32 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 19:33
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