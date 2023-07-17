17 Temmuz 2023, Pazartesi
Aşklarını inkar etmişlerdi! İlayda Alişan ve Oğulcan Engin fena yakalandı
Miray Daner'le iki yıllık aşkını geçtiğimiz haftalarda sonlandıran Oğulcan Engin'in adı İlayda Alişan ile anılmıştı. Bir mekandan birlikte çıkarken görüntülenen ikili, ilişki iddialarını reddetmiş ve arkadaş olduklarını söylemişti. Ancak bu kez fena yakalandılar. Kenan Doğulu konserine birlikte giden çiçeği burnunda aşıklar samimi halde görüntülendi.
Giriş Tarihi: 17.07.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 10:01
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