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Aşklarını inkar etmişlerdi! İlayda Alişan ve Oğulcan Engin fena yakalandı

Miray Daner'le iki yıllık aşkını geçtiğimiz haftalarda sonlandıran Oğulcan Engin'in adı İlayda Alişan ile anılmıştı. Bir mekandan birlikte çıkarken görüntülenen ikili, ilişki iddialarını reddetmiş ve arkadaş olduklarını söylemişti. Ancak bu kez fena yakalandılar. Kenan Doğulu konserine birlikte giden çiçeği burnunda aşıklar samimi halde görüntülendi.

Giriş Tarihi: 17.07.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 10:01
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Aşklarını inkar etmişlerdi! İlayda Alişan ve Oğulcan Engin fena yakalandı

Bir süredir aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme gelen İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, haberleri yalanlamış ve arkadaş olduklarını söylemişti.

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Aşklarını inkar etmişlerdi! İlayda Alişan ve Oğulcan Engin fena yakalandı

İLİŞKİLERİ BELGELENDİ

İkilinin aşkı önceki akşam Çeşme'deki bir mekanda Kenan Doğulu konserinde ortaya çıktı.

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Aşklarını inkar etmişlerdi! İlayda Alişan ve Oğulcan Engin fena yakalandı

CEP TELEFONU KAMERASINA YAKALANDILAR

Çift, konseri izleyenlerin cep telefonu kamerasına takıldı.

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Aşklarını inkar etmişlerdi! İlayda Alişan ve Oğulcan Engin fena yakalandı

Doğulu'yu önden izleyen ikilinin sarmaş dolaş olduğu görüldü.

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Aşklarını inkar etmişlerdi! İlayda Alişan ve Oğulcan Engin fena yakalandı

Araları bir süredir bozuk olan Miray Daner ile Oğulcan Engin, kısa süre aşklarını noktaladı. İkili arasındaki ilk kriz, geçtiğimiz aylarda patlak verdi.