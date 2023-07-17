Aşklarını inkar etmişlerdi! İlayda Alişan ve Oğulcan Engin fena yakalandı

Miray Daner'le iki yıllık aşkını geçtiğimiz haftalarda sonlandıran Oğulcan Engin'in adı İlayda Alişan ile anılmıştı. Bir mekandan birlikte çıkarken görüntülenen ikili, ilişki iddialarını reddetmiş ve arkadaş olduklarını söylemişti. Ancak bu kez fena yakalandılar. Kenan Doğulu konserine birlikte giden çiçeği burnunda aşıklar samimi halde görüntülendi.