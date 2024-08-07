07 Ağustos 2024, Çarşamba
Aşkın Nur Yengi'nin yıllar önceki hali şaşırttı! Meğer İbrahim Tatlıses'in programında...
Derya Uluğ'un "Yabani" şarkısını seslendirmesinin ardından dikkatleri üzerine çeken Aşkın Nur Yengi, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi. Kendine has sesi ve etkileyici şarkılarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı, sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Ünlü şarkıcının geçmiş yıllara ait görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. İşte Aşkın Nur Yengi'nin eski hali...
Giriş Tarihi: 07.08.2024 16:47 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 16:49