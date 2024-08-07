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Haberler Galeri Aşkın Nur Yengi'nin yıllar önceki hali şaşırttı! Meğer İbrahim Tatlıses'in programında...

Aşkın Nur Yengi'nin yıllar önceki hali şaşırttı! Meğer İbrahim Tatlıses'in programında...

Derya Uluğ'un "Yabani" şarkısını seslendirmesinin ardından dikkatleri üzerine çeken Aşkın Nur Yengi, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi. Kendine has sesi ve etkileyici şarkılarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı, sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Ünlü şarkıcının geçmiş yıllara ait görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. İşte Aşkın Nur Yengi'nin eski hali...

Giriş Tarihi: 07.08.2024 16:47 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 16:49
Aşkın Nur Yengi’nin yıllar önceki hali şaşırttı! Meğer İbrahim Tatlıses’in programında...

Derya Uluğ, Aşkın Nur Yengi'nin 1997 yılında çıkardığı "Yabani" adlı şarkıyı cover yaparak yeniden seslendirdi. Aşkın Nur Yengi, bu durumun ardından sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi.

Aşkın Nur Yengi’nin yıllar önceki hali şaşırttı! Meğer İbrahim Tatlıses’in programında...

Güçlü sesi ve unutulmaz şarkılarıyla gönülleri fetheden Yengi'nin hayatı da merak edilip araştırılmaya başladı.

Aşkın Nur Yengi’nin yıllar önceki hali şaşırttı! Meğer İbrahim Tatlıses’in programında...

Ünlü şarkıcının eski halini görenler ise şaştı kaldı. Yengi, meğer yıllar önce İbrahim Tatlıses'in programında şarkı söylemiş...

Aşkın Nur Yengi’nin yıllar önceki hali şaşırttı! Meğer İbrahim Tatlıses’in programında...

İşte o görüntüler...

Aşkın Nur Yengi’nin yıllar önceki hali şaşırttı! Meğer İbrahim Tatlıses’in programında...

Peki siz ünlülerin eski hallerini gördünüz mü? İşte ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...