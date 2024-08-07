Aşkın Nur Yengi’nin yıllar önceki hali şaşırttı! Meğer İbrahim Tatlıses’in programında...

Derya Uluğ, Aşkın Nur Yengi'nin 1997 yılında çıkardığı "Yabani" adlı şarkıyı cover yaparak yeniden seslendirdi. Aşkın Nur Yengi, bu durumun ardından sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi.