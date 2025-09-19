Aşk ve Gözyaşı'nın Çetin'i Ali İpin'in 25 yıllık hayat arkadaşı bakın kimmiş!

atv'nin merakla beklenen dizisi Aşk ve Gözyaşı, ilk bölüm öncesi oyuncularının hayatlarıyla gündeme gelmeye başladı. "Çetin" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan Ali İpin de bu isimlerden biri oldu. Hayatı yakın takibe alınan usta oyuncu, 25 yıllık eşiyle dikkat çekti. Ünlü ismin, sosyal medya paylaşımlarında sıkça yer verdiği güzeller güzeli eşi bakın kim!