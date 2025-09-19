19 Eylül 2025, Cuma

A HABER GALERİ

Haberler Magazin Galerileri Aşk ve Gözyaşı'nın Çetin'i Ali İpin'in 25 yıllık hayat arkadaşı bakın kimmiş!

Aşk ve Gözyaşı'nın Çetin'i Ali İpin'in 25 yıllık hayat arkadaşı bakın kimmiş!

atv'nin merakla beklenen dizisi Aşk ve Gözyaşı, ilk bölüm öncesi oyuncularının hayatlarıyla gündeme gelmeye başladı. "Çetin" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan Ali İpin de bu isimlerden biri oldu. Hayatı yakın takibe alınan usta oyuncu, 25 yıllık eşiyle dikkat çekti. Ünlü ismin, sosyal medya paylaşımlarında sıkça yer verdiği güzeller güzeli eşi bakın kim!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.09.2025 14:31 Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 14:34
Aşk ve Gözyaşı’nın Çetin’i Ali İpin’in 25 yıllık hayat arkadaşı bakın kimmiş!

Hande Erçel ve Barış Arduç'u yeniden bir araya getiren "Aşk ve Gözyaşı" bu akşam ilk bölümüyle atv ekranlarda...

Aşk ve Gözyaşı’nın Çetin’i Ali İpin’in 25 yıllık hayat arkadaşı bakın kimmiş!

Dizi, güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekerken, "Çetin" karakterine hayat veren Ali İpin'in hayatı da merak konusu oldu.

Aşk ve Gözyaşı’nın Çetin’i Ali İpin’in 25 yıllık hayat arkadaşı bakın kimmiş!

Kurtlar Vadisi, Baba Ocağı, Güzel Köylü, Hatırla Gönül ve daha pek çok projeyle hatırladığımız usta oyuncu, özel hayatıyla gündeme geldi.

Aşk ve Gözyaşı’nın Çetin’i Ali İpin’in 25 yıllık hayat arkadaşı bakın kimmiş!

69 yaşındaki oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Aşk ve Gözyaşı’nın Çetin’i Ali İpin’in 25 yıllık hayat arkadaşı bakın kimmiş!

24 yıldır evli olan Ali İpin, eşiyle birlikte mutlu pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Aşk ve Gözyaşı’nın Çetin’i Ali İpin’in 25 yıllık hayat arkadaşı bakın kimmiş!

Instagram hesabından sık sık eşine yer veren usta oyuncunun mutluluğu ise adeta gözlerinden okunuyor.

Öte yandan Ali İpin, daha önce kutladığı evlilik yıl dönümünde romantik bir paylaşım yapmıştı. Eşiyle çıktığı yemekten kareyi takipçileriyle paylaşan İpin, şu ifadeleri kullanmıştı:

"23. yıl… Nice 23 yıllara birtanem. Bu arada ilk iki yılı hesaba katmadım. Kendi çapımızda iki sevgili yıl dönümümüzü kutladık."

Aşk ve Gözyaşı’nın Çetin’i Ali İpin’in 25 yıllık hayat arkadaşı bakın kimmiş!

Ali İpin - Serap İpin

Aşk ve Gözyaşı’nın Çetin’i Ali İpin’in 25 yıllık hayat arkadaşı bakın kimmiş!

Ali İpin - Serap İpin