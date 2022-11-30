Aşk insana neler yaptırıyor! Murat Boz’un protez saçlarından vazgeçme sebebi ortaya çıktı! Talimat Ayça Ayşin Turan’dan…

Ünlü şarkıcı Murat Boz'un saç ektirme haberi magazin gündemine bomba gibi düştü! Boz'un yeni saçı beğeni topladı. Peki Murat Boz protez saçlarından neden vazgeçti? Sebep yeni aşkı güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan mı? İşte ayrıntılar…