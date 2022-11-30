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Haberler Galeri Aşk insana neler yaptırıyor! Murat Boz’un protez saçlarından vazgeçme sebebi ortaya çıktı! Talimat Ayça Ayşin Turan’dan…

Aşk insana neler yaptırıyor! Murat Boz’un protez saçlarından vazgeçme sebebi ortaya çıktı! Talimat Ayça Ayşin Turan’dan…

Ünlü şarkıcı Murat Boz'un saç ektirme haberi magazin gündemine bomba gibi düştü! Boz'un yeni saçı beğeni topladı. Peki Murat Boz protez saçlarından neden vazgeçti? Sebep yeni aşkı güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan mı? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 30.11.2022 14:10 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 14:10
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Aşk insana neler yaptırıyor! Murat Boz’un protez saçlarından vazgeçme sebebi ortaya çıktı! Talimat Ayça Ayşin Turan’dan…

Genç oyuncu Ayça Ayşin Turan, 'Ada Masalı' adlı dizide aşk yaşamaya başladığı Alp Navruz ile 1 senelik beraberliğini geçtiğimiz günlerde noktalamıştı. Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, Murat Boz ile yeni bir aşka yelken açtı.

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Aşk insana neler yaptırıyor! Murat Boz’un protez saçlarından vazgeçme sebebi ortaya çıktı! Talimat Ayça Ayşin Turan’dan…

İHANET İDDİASI

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un dizi setinde başlayan aşkları, bir yılın sonunda, iki ay önce bitmişti. Alp Navruz'un sevgilisini aldattığı iddia edilmişti.

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Aşk insana neler yaptırıyor! Murat Boz’un protez saçlarından vazgeçme sebebi ortaya çıktı! Talimat Ayça Ayşin Turan’dan…

Ayça Ayşin Turan'ın kalbi uzun süre boş kalmadı. Oyuncunun Murat Boz ile bir aydır aşk yaşadığı üç hafta önce ortaya çıkmıştı.

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Aşk insana neler yaptırıyor! Murat Boz’un protez saçlarından vazgeçme sebebi ortaya çıktı! Talimat Ayça Ayşin Turan’dan…

'PROTEZLE UĞRAŞMA'

Gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih eden aşıkların keyfi yerinde.

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Aşk insana neler yaptırıyor! Murat Boz’un protez saçlarından vazgeçme sebebi ortaya çıktı! Talimat Ayça Ayşin Turan’dan…

Yıllardır protez saç kullanan Murat Boz geçtiğimiz günlerde Hollanda, Amsterdam'a gidip özel bir klinikte saç ektirmişti.