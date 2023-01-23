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Aşk iddialarını reddetmişti! Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkından ilk fotoğraf geldi

Kerem Bürsin'le ayrılığının ardından Kaan Yıldırım'la birliktelik yaşayan Hande Erçel son olarak Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Çıkan haberleri jet hızıyla yalanlayan güzel oyuncu, "Beni hayat dünyanıza çekmeyin, hayatımda kimse yok" açıklaması yapmıştı. Ancak gerçek öyle çıkmadı. İki aydır köşe bucak kaçan ve yan yana görüntülenmemek için çaba sarf eden ikiliden ilk fotoğraf geldi. İşte Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkının ilk karesi...

Giriş Tarihi: 23.01.2023 08:58 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 09:02
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Aşk iddialarını reddetmişti! Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkından ilk fotoğraf geldi

Rol arkadaşı Kerem Bürsin'le ayrılığının ardından Kaan Yıldırım'la kısa bir birliktelik yaşayan Hande Erçel bir süredir Hakan Sabancı ile anılıyordu.

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Aşk iddialarını reddetmişti! Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkından ilk fotoğraf geldi

İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Çapkınlığıyla gündemden düşmeyen Sabancı ile anılan Erçel bu haberlere kızmış ve "Beni hayal dünyanıza çekmeyin, hayatımda kimse yok" demişti.

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Aşk iddialarını reddetmişti! Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkından ilk fotoğraf geldi

İki aydır köşe bucak kaçan ve yan yana görüntülenmemek için daha çok sosyetik playboyun Emirgan'daki evinde buluşan çift, sonunda yakayı ele verdi.

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Aşk iddialarını reddetmişti! Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkından ilk fotoğraf geldi

AŞKIN İLK KARESİ

Ünlü oyuncu Hande Erçel ve sosyetik çapkın Hakan Sabancı aşkından ilk fotoğraf ortaya çıktı.

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Aşk iddialarını reddetmişti! Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkından ilk fotoğraf geldi

Önceki akşam bir mekanda arkadaşlarının yaş günü partisinde eğlenen çiftin yan yana ilk görüntüsü Gossippasta hesabından paylaşıldı.