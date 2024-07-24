Aşk-ı Memnu'nun yıldızı Hazal Kaya ile Ali Atay arasındaki yaş farkı ağızları açık bıraktı!

Efsane dizi Aşk-ı Memnu'da hayat verdiği Nihal karakteriyle akıllarda yer edinen ünlü oyuncu Hazal Kaya, 2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile hayatını birleştirmişti. Ekranlarda gösterdiği oyunculuk performansı ile izleyiciden tam not alan Hazal Kaya, mutlu evliliği ile parmakla gösteriliyor. Sosyal medya hesabından eşi ve çocukları ile çekmiş olduğu kareleri sık sık yayınlayan Kaya hakkında şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıktı. Güzel oyuncu ile eşinin arasındaki yaş farkını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Ali Atay ve Hazal Kaya başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...