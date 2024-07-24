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Aşk-ı Memnu'nun yıldızı Hazal Kaya ile Ali Atay arasındaki yaş farkı ağızları açık bıraktı!

Efsane dizi Aşk-ı Memnu'da hayat verdiği Nihal karakteriyle akıllarda yer edinen ünlü oyuncu Hazal Kaya, 2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile hayatını birleştirmişti. Ekranlarda gösterdiği oyunculuk performansı ile izleyiciden tam not alan Hazal Kaya, mutlu evliliği ile parmakla gösteriliyor. Sosyal medya hesabından eşi ve çocukları ile çekmiş olduğu kareleri sık sık yayınlayan Kaya hakkında şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıktı. Güzel oyuncu ile eşinin arasındaki yaş farkını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Ali Atay ve Hazal Kaya başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 14:46 Güncelleme: 24.07.2024 14:46
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Aşk-ı Memnu’nun yıldızı Hazal Kaya ile Ali Atay arasındaki yaş farkı ağızları açık bıraktı!

Hazal Kaya, Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Nihal karakteri ile hafızalara kazınmıştı.

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Aşk-ı Memnu’nun yıldızı Hazal Kaya ile Ali Atay arasındaki yaş farkı ağızları açık bıraktı!

Adını Feriha Koydum, Behzat Ç, Bizim Hikaye gibi birçok dizi ve film projesine imzasını atan Hazal Kaya, son olarak Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi ile ekranlarda boy gösterdi.

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Aşk-ı Memnu’nun yıldızı Hazal Kaya ile Ali Atay arasındaki yaş farkı ağızları açık bıraktı!

2019 yılında 6 yıllık sevgilisi Ali Atay ile nikah masasına oturmuştu.

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Aşk-ı Memnu’nun yıldızı Hazal Kaya ile Ali Atay arasındaki yaş farkı ağızları açık bıraktı!

Bu evlilikten Fikret ve Süreyya adlarında 2 çocuğu dünyaya geldi.

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Aşk-ı Memnu’nun yıldızı Hazal Kaya ile Ali Atay arasındaki yaş farkı ağızları açık bıraktı!

Magazin dünyasında ilişkisi ve aile hayatı ile parmakla gösterilen Kaya, sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor.