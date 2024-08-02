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Aşk-ı Memnu'nun Nihal'i Hazal Kaya ile eşi Ali Atay arasındaki yaş farkı şaşırttı! 5 değil 10 değil tam...

Tekrarlarıyla hala izlenmekte olan dizi Aşk-ı Memnu'da Nihal karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Hazal Kaya, 2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile dünya evine girmişti. Yer aldığı dizilerle ses getiren oyuncu Hazal Kaya, mutlu evliliği ile parmakla gösteriliyor. Sosyal medya hesabından eşi ve çocukları ile çekmiş olduğu kareleri sık sık yayınlayan Kaya hakkında şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıktı. Güzel oyuncu ile eşinin arasındaki yaş farkını duyanlar şaştı kaldı. İşte Ali Atay ve Hazal Kaya başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

ahaber.com.tr
Giriş: 02.08.2024 09:48 Güncelleme: 02.08.2024 09:48
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Aşk-ı Memnu’nun Nihal’i Hazal Kaya ile eşi Ali Atay arasındaki yaş farkı şaşırttı! 5 değil 10 değil tam...

Oyuncu Hazal Kaya, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor.

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Aşk-ı Memnu’nun Nihal’i Hazal Kaya ile eşi Ali Atay arasındaki yaş farkı şaşırttı! 5 değil 10 değil tam...

Adını Feriha Koydum, Behzat Ç, Bizim Hikaye gibi birçok dizi ve film projesine imzasını atan Hazal Kaya, son olarak Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi ile ekranlarda boy gösterdi.

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Aşk-ı Memnu’nun Nihal’i Hazal Kaya ile eşi Ali Atay arasındaki yaş farkı şaşırttı! 5 değil 10 değil tam...

2019 yılında 6 yıllık sevgilisi Ali Atay ile nikah masasına oturmuştu.

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Aşk-ı Memnu’nun Nihal’i Hazal Kaya ile eşi Ali Atay arasındaki yaş farkı şaşırttı! 5 değil 10 değil tam...

Bu evlilikten Fikret ve Süreyya adlarında 2 çocuğu dünyaya geldi.

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Aşk-ı Memnu’nun Nihal’i Hazal Kaya ile eşi Ali Atay arasındaki yaş farkı şaşırttı! 5 değil 10 değil tam...

Magazin dünyasında ilişkisi ve aile hayatı ile parmakla gösterilen Kaya, sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor.