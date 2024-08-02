Aşk-ı Memnu'nun Nihal'i Hazal Kaya ile eşi Ali Atay arasındaki yaş farkı şaşırttı! 5 değil 10 değil tam...

Tekrarlarıyla hala izlenmekte olan dizi Aşk-ı Memnu'da Nihal karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Hazal Kaya, 2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile dünya evine girmişti. Yer aldığı dizilerle ses getiren oyuncu Hazal Kaya, mutlu evliliği ile parmakla gösteriliyor. Sosyal medya hesabından eşi ve çocukları ile çekmiş olduğu kareleri sık sık yayınlayan Kaya hakkında şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıktı. Güzel oyuncu ile eşinin arasındaki yaş farkını duyanlar şaştı kaldı. İşte Ali Atay ve Hazal Kaya başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...