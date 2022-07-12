12 Temmuz 2022, Salı
Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i şoke etti! Baran Akbulut'un son halini görenler gözlerine inanamadı
Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Beşir karakteriyle hafızalara kazınan Baran Akbulut son haliyle olay oldu. Bir süredir ekranlardan uzak olan Akbulut, gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla yeniden gündem oldu. İşte Aşk-ı Memnu Beşir'in yıllar içindeki değişimi...
Giriş Tarihi: 12.07.2022 11:14 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022 11:14
- 1
- 129
- 2
- 129
- 3
- 129
- 4
- 129
- 5
- 129