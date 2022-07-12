Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i şoke etti! Baran Akbulut'un son halini görenler gözlerine inanamadı

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Beşir karakteriyle hafızalara kazınan Baran Akbulut son haliyle olay oldu. Bir süredir ekranlardan uzak olan Akbulut, gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla yeniden gündem oldu. İşte Aşk-ı Memnu Beşir'in yıllar içindeki değişimi...