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Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i şoke etti! Baran Akbulut'un son halini görenler gözlerine inanamadı

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Beşir karakteriyle hafızalara kazınan Baran Akbulut son haliyle olay oldu. Bir süredir ekranlardan uzak olan Akbulut, gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla yeniden gündem oldu. İşte Aşk-ı Memnu Beşir'in yıllar içindeki değişimi...

Giriş Tarihi: 12.07.2022 11:14 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022 11:14
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Aşk-ı Memnu’nun Beşir’i şoke etti! Baran Akbulut’un son halini görenler gözlerine inanamadı

Bir süredir ortalarda görünmeyen 'Aşk-ı Memnu'nun 'Beşir'i Baran Akbulut, yıllar sonra ortaya çıktı.

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Aşk-ı Memnu’nun Beşir’i şoke etti! Baran Akbulut’un son halini görenler gözlerine inanamadı

İmajını değiştirdiği gözlenen 37 yaşındaki yıldız isim yeni haliyle görenleri şaşkına çevirdi. İşte başta Baran Akbulut olmak üzere ünlülerin değişimi...

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Aşk-ı Memnu’nun Beşir’i şoke etti! Baran Akbulut’un son halini görenler gözlerine inanamadı

Baran Akbulut

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Aşk-ı Memnu’nun Beşir’i şoke etti! Baran Akbulut’un son halini görenler gözlerine inanamadı
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Aşk-ı Memnu’nun Beşir’i şoke etti! Baran Akbulut’un son halini görenler gözlerine inanamadı