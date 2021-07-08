Aşk 101'den flaş tarih açıklaması... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon tarihi...

1998 yılında geçecek olan dizide gençler, öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmek üzere işe koyulduklarında asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar ve bu yolculukta beraberken güçlü olduklarını, sevginin ise zorla var edilemeyeceğini fark ederler.