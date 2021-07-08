08 Temmuz 2021, Perşembe
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Aşk 101'den flaş tarih açıklaması... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon tarihi...
Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan Aşk 101'in yeni sezonu için beklenen açıklama geldi. Başrollerinde; Alina Boz, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı dizi nefes kesen yeni sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Hayranları açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon tarihi...
Giriş Tarihi: 08.07.2021 01:47 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 01:47
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