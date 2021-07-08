08 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Aşk 101'den flaş tarih açıklaması... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon tarihi...

Aşk 101'den flaş tarih açıklaması... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon tarihi...

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan Aşk 101'in yeni sezonu için beklenen açıklama geldi. Başrollerinde; Alina Boz, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı dizi nefes kesen yeni sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Hayranları açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon tarihi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.07.2021 01:47 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 01:47
  • 1
  • 9
Aşk 101'den flaş tarih açıklaması... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon tarihi...

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon tarihi hayranları tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan Aşk 101'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. Başrollerinde genç isimlerin yer aldığı Aşk 101'de yeni sezon heyecanı başladı. Tanıtımda 2. sezonun hangi tarihte başlayacağı bilgisi paylaşıldı. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon tarihi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Aşk 101'den flaş tarih açıklaması... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon tarihi...

AŞK 101 2. SEZON YAYIN TARİHİ NE ZAMAN?

Takipçilerinin heyecanla beklediği ikinci sezon için yayın platformu Netflix'ten açıklama geldi. Yayıncı kuruluş yeni sezonun başlangıç tarihi olarak 30 Eylül 2021'i duyurdu.

  • 3
  • 9
Aşk 101'den flaş tarih açıklaması... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon tarihi...

AŞK 101 KONUSU NEDİR?

1990'lar Türkiyesi'nde, dışlanmış bir grup genç, onlarla kalmak için sebebi olsun diye sevgili öğretmenlerini birine âşık etmek için el ele verir.

  • 4
  • 9
Aşk 101'den flaş tarih açıklaması... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon tarihi...

Okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutma konusunda plan yapan 17 yaşında bir grup asi genci odağına alan hikaye gençlerin aşkı keşfetme süreçlerini odağına alıyor.

  • 5
  • 9
Aşk 101'den flaş tarih açıklaması... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon tarihi...

1998 yılında geçecek olan dizide gençler, öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmek üzere işe koyulduklarında asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar ve bu yolculukta beraberken güçlü olduklarını, sevginin ise zorla var edilemeyeceğini fark ederler.