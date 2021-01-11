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12 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Aşk 101 hayranlarına müjde: Sürpriz misafir! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 hayranlarına müjde: Sürpriz misafir! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak?
Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Netflix'in başarılı yapımları arasında bulunan Aşk 101 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başrollerinde; Alina Boz, İpek Yazıcı, Kubilay Aka ve Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Sosyal medyada dizi için yeni iddialar ortaya atılıyor. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 11.01.2021 22:34 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 22:34
Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk sezonuyla dikkatleri üzerine çeken dizinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Başrollerini: Kubilay Aka, Alina Boz, Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve İpek Filiz Yazıcı'nın yer aldığı dizinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Netflix'te yayınlanan Aşk 101'in 2. sezon fragmanı henüz yayınlanmadığı için yeni sezon tarihi de belli olmadı. Dizinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı'nın (Osman), sosyal medyadan yaptığı paylaşım ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığı ipuçlarını verdi. Netflix tarafından fragman yayınlandığı zaman haberimizin içeriğinde yer alacak.
Selahattin Paşalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına "No sad goodbyes" notunu düştü.
AŞK 101. 1. SEZONDE NELER YAŞANDI? Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder. Aşk 101 1. sezon 2. bölüm: Grup, Işık'ın yardımıyla Burcu ve Kemal'in bir rock konserinde bir araya gelmesini sağlar. Konserden sonra Kemal, Burcu'yu evine bırakmayı teklif eder. Aşk 101 1. sezon 3. bölüm: Burcu ve Kemal aralarındaki çekimi fark eder. Eda, Kerem ile arasına mesafe koyar. Sinan, Işık'a açılma konuusunda tereddüt yaşamaya devam eder.