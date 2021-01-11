Aşk 101 hayranlarına müjde: Sürpriz misafir! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak?

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Netflix'in başarılı yapımları arasında bulunan Aşk 101 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başrollerinde; Alina Boz, İpek Yazıcı, Kubilay Aka ve Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Sosyal medyada dizi için yeni iddialar ortaya atılıyor. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak?