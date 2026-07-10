Asena evlendi mi? Şaşırtan "eşim" açıklaması! Tektaşı gözlerden kaçmadı
Ünlü oryantal Asena, iş insanı Hasan Dere ile 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmasının ardından yeni bir aşka yelken açmıştı. Nişantaşı'nda lüks aracı ve parmağındaki tektaşla görüntülenen Asena'nın sevgilisi Kani Kudu'dan "eşim" diye bahsetmesi dikkat çekti.
Oryantal denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri haline gelen Asena, özellikle 2000'li yıllarda yakaladığı büyük şöhretle yalnızca sahnelerin değil, televizyon ekranlarının da vazgeçilmez isimlerinden biri olmuştu.
8 YILLIK EVLİLİĞİ BİTTİ
Kariyerinin zirvesindeyken özel hayatına ağırlık veren ünlü oryantal, 2017 yılında iş insanı Hasan Dere ile evlenmiş ve Türkiye'den ayrılarak yurt dışında yeni bir hayat kurmuştu. Ancak çiftin yaklaşık 8 yıl süren evliliği geçtiğimiz dönemde tek celsede sona ermişti.
İBO SHOW SÜRPRİZİ
Boşanmanın ardından hayatında yeni bir sayfa açan Asena, uzun yıllardır küs olduğu İbrahim Tatlıses'in yılbaşı programına konuk olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü oryantalin yıllar sonra sergilediği dans performansı magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu.
YENİ AŞKINI İLAN ETMİŞTİ
Asena'nın boşanmanın ardından Yalova'da müteahhitlik yapan iş insanı Kani Kudu ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İlişkisini gizlemeyen ünlü isim, kalabalık şehir hayatını geride bırakarak Yalova'da doğayla iç içe bir yaşam sürmeye başladığını açıklamıştı.
"BABAANNEMİN YILLAR ÖNCE ETTİĞİ DUANIN GERÇEKLEŞTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
Çiftlik hayatından kareleri takipçileriyle paylaşan Asena'nın, "çocuklarım" diye bahsettiği kuzular ve çiftlik hayvanlarıyla verdiği pozlar da sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.