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Asena evlendi mi? Şaşırtan "eşim" açıklaması! Tektaşı gözlerden kaçmadı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ünlü oryantal Asena, iş insanı Hasan Dere ile 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmasının ardından yeni bir aşka yelken açmıştı. Nişantaşı'nda lüks aracı ve parmağındaki tektaşla görüntülenen Asena'nın sevgilisi Kani Kudu'dan "eşim" diye bahsetmesi dikkat çekti.

Asena evlendi mi? Şaşırtan "eşim" açıklaması! Tektaşı gözlerden kaçmadı 1

Oryantal denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri haline gelen Asena, özellikle 2000'li yıllarda yakaladığı büyük şöhretle yalnızca sahnelerin değil, televizyon ekranlarının da vazgeçilmez isimlerinden biri olmuştu.

Asena evlendi mi? Şaşırtan "eşim" açıklaması! Tektaşı gözlerden kaçmadı 2

8 YILLIK EVLİLİĞİ BİTTİ

Kariyerinin zirvesindeyken özel hayatına ağırlık veren ünlü oryantal, 2017 yılında iş insanı Hasan Dere ile evlenmiş ve Türkiye'den ayrılarak yurt dışında yeni bir hayat kurmuştu. Ancak çiftin yaklaşık 8 yıl süren evliliği geçtiğimiz dönemde tek celsede sona ermişti.

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Asena evlendi mi? Şaşırtan "eşim" açıklaması! Tektaşı gözlerden kaçmadı 3

İBO SHOW SÜRPRİZİ

Boşanmanın ardından hayatında yeni bir sayfa açan Asena, uzun yıllardır küs olduğu İbrahim Tatlıses'in yılbaşı programına konuk olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü oryantalin yıllar sonra sergilediği dans performansı magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu.

Asena evlendi mi? Şaşırtan "eşim" açıklaması! Tektaşı gözlerden kaçmadı 4

YENİ AŞKINI İLAN ETMİŞTİ

Asena'nın boşanmanın ardından Yalova'da müteahhitlik yapan iş insanı Kani Kudu ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İlişkisini gizlemeyen ünlü isim, kalabalık şehir hayatını geride bırakarak Yalova'da doğayla iç içe bir yaşam sürmeye başladığını açıklamıştı.

Asena evlendi mi? Şaşırtan "eşim" açıklaması! Tektaşı gözlerden kaçmadı 5

"BABAANNEMİN YILLAR ÖNCE ETTİĞİ DUANIN GERÇEKLEŞTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Çiftlik hayatından kareleri takipçileriyle paylaşan Asena'nın, "çocuklarım" diye bahsettiği kuzular ve çiftlik hayvanlarıyla verdiği pozlar da sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Asena evlendi mi? Şaşırtan "eşim" açıklaması! Tektaşı gözlerden kaçmadı 6

Kani Kudu ile ilişkisi hakkında konuşan Asena, daha önce yaptığı açıklamada güven duygusunun kendisi için önemine dikkat çekerek, "İnsanın yaşlandığında birbirine bir bardak su verebileceği birinin olması çok önemli. Kendini güvende hissetmek çok önemli. Babaannemin yıllar önce ettiği güzel duanın gerçekleştiğini düşünüyorum. Önemli olan saygı, kıymet ve değer bilmek" ifadelerini kullanmıştı.

Asena evlendi mi? Şaşırtan "eşim" açıklaması! Tektaşı gözlerden kaçmadı 7

PARMAĞINDAKİ TEKTAŞ DİKKAT ÇEKTİ

Yeni aşkıyla magazin manşetlerinde uzun süre konuşulan Asena, bu kez Nişantaşı'nda görüntülendi. 2. Sayfa'nın haberine göre; Ultra lüks aracıyla objektiflere yansıyan ünlü oryantalin parmağındaki tektaş yüzük dikkatlerden kaçmadı.

Gazetecilerin yüzükle ilgili sorusuna Asena, "Hamdolsun eşim aldı" yanıtını verdi.

Asena evlendi mi? Şaşırtan "eşim" açıklaması! Tektaşı gözlerden kaçmadı 8

SEVGİLİSİ KANİ KUDU'YA "EŞİM" DEDİ

Kani Kudu'dan "eşim" diye bahseden Asena, bu sözlerinin nedenini de açıkladı. Ünlü oryantal, "Ömür boyu yol yürüyecekseniz eştir. Biz eşimle güzel birliktelik yaşıyoruz. Devamını izleyip seyredeceğiz" dedi.

Evlilik sorularına açık kapı bırakan Asena'nın sözleri kısa sürede dikkat çekti.

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