Asena evlendi mi? Şaşırtan "eşim" açıklaması! Tektaşı gözlerden kaçmadı

Kani Kudu ile ilişkisi hakkında konuşan Asena, daha önce yaptığı açıklamada güven duygusunun kendisi için önemine dikkat çekerek, "İnsanın yaşlandığında birbirine bir bardak su verebileceği birinin olması çok önemli. Kendini güvende hissetmek çok önemli. Babaannemin yıllar önce ettiği güzel duanın gerçekleştiğini düşünüyorum. Önemli olan saygı, kıymet ve değer bilmek" ifadelerini kullanmıştı.