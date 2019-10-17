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Arka Sokaklar'ın 'Zeynep Komiser'i Gamze Özçelik'in kardeşi hayrete düşürdü

Bir dönem Arka Sokaklar'a Zeynep Komiser rolüyle damga vuran Gamze Özçelik, kardeşiyle dikkat çekti. Özel hayatında aldığı kararla teseddüre giren Gamze Özçelik, Türkiye'nin iyilik elçisi olarak Afrika ülkelerinde onlarca köye su götürdü. Afrika'nın birçok noktasında sevgi seliyle karşılanan Gamze Özçelik, ortaya çıkan kardeşiyle olay oldu. İşte Arka Sokaklar dizisinin 'Zeynep Komiser'i Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik ve akraba olan diğer ünlüler...

Giriş Tarihi: 17.10.2019 16:45 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 16:45
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Arka Sokaklar'ın 'Zeynep Komiser'i Gamze Özçelik'in kardeşi hayrete düşürdü

Gamze Özçelik, Türkiye'nin iyilik elçisi olarak Afrika ülkelerinde onlarca köye su götürmeye devam ediyor. Afrika'nın birçok noktasında sevgi seliyle karşılanan Gamze Özçelik, ortaya çıkan kardeşiyle olay oldu. İşte Arka Sokaklar dizisinin 'Zeynep Komiser'i Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik ve akraba olan diğer ünlüler...

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Arka Sokaklar'ın 'Zeynep Komiser'i Gamze Özçelik'in kardeşi hayrete düşürdü

Arka Sokaklar'da 'Komiser Zeynep' karakteriyle bir dönem rol alan Gamze Özçelik, son zamanlarda adından sıklıkla söz ettiriyor.

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Arka Sokaklar'ın 'Zeynep Komiser'i Gamze Özçelik'in kardeşi hayrete düşürdü

Bir süredir ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu Gamze Özçelik ile ilgili her detay hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

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Arka Sokaklar'ın 'Zeynep Komiser'i Gamze Özçelik'in kardeşi hayrete düşürdü

Gamze Özçelik'in kız kardeşini gören sevenleri şaşkınlığını gizleyemedi.

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Arka Sokaklar'ın 'Zeynep Komiser'i Gamze Özçelik'in kardeşi hayrete düşürdü

İşte Arka Sokaklar'ın 'Zeynep Komiser'i Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem Özçelik ve diğer ünlülerin kardeşleri...