Arka Sokaklar'ın 'Zeynep Komiser'i Gamze Özçelik'in kardeşi hayrete düşürdü

Bir dönem Arka Sokaklar'a Zeynep Komiser rolüyle damga vuran Gamze Özçelik, kardeşiyle dikkat çekti. Özel hayatında aldığı kararla teseddüre giren Gamze Özçelik, Türkiye'nin iyilik elçisi olarak Afrika ülkelerinde onlarca köye su götürdü. Afrika'nın birçok noktasında sevgi seliyle karşılanan Gamze Özçelik, ortaya çıkan kardeşiyle olay oldu. İşte Arka Sokaklar dizisinin 'Zeynep Komiser'i Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik ve akraba olan diğer ünlüler...