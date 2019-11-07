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Arka Sokaklar'ın Zeynep komiseri Gamze Özçelik o fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı

Türkiye'nin iyilik elçisi olarak Afrika'daki birçok bölgeye yargım götüren Gamze Özçelik, Arka Sokaklar dizisindeki Zeynep komiser rolüyle dikkatleri üzerine çekmişti. Arka Sokaklar dizisinde tanıştığı rol arkadaşı Uğur Pektaş ile evlenen Gamze Özçelik'in fotoğrafları sosyal medyada dikkat çekti. Son zamanlardaki değişimi sonrası ilgi odağı olan Gamze Özçelik'in makyajsız fotoğrafları büyük beğeni topladı. İşte Gamze Özçelik ve ünlülerin makyajsız fotoğrafları.

Giriş Tarihi: 07.11.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 11:03
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Arka Sokaklar'ın Zeynep komiseri Gamze Özçelik o fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı

Arkak Sokaklar'ın eski oyuncusu Gamze Özçelik, sosyal medyadaki 'makyajsız fotoğraf' akımına istemeden de olsa dahil oldu. Gamze Özçelik özel olarak makyajsız bir pozunu paylaşmasa da Bangladeş'den yaptığı paylaşımla dikkat çekmişti. Birçok ünlünün makyajsız hali hayal kırıklığı yaratırken, Gamze Özçelik'in fotoğrafları beğeni topladı.

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Arka Sokaklar'ın Zeynep komiseri Gamze Özçelik o fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı

Gamze Özçelik'in fotoğrafları sonrası diğer ünlülerin de makyajsız fotoğrafları merak konusu oldu. Sosyal medyada paylaşılan birçok fotoğraf şaşkınlık yaşattı. İşte Gamze Özçelik ve ünlülerin makyajsız halleri.

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Arka Sokaklar'ın Zeynep komiseri Gamze Özçelik o fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı

Gamze Özçelik

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Arka Sokaklar'ın Zeynep komiseri Gamze Özçelik o fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı

Gamze Özçelik

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Arka Sokaklar'ın Zeynep komiseri Gamze Özçelik o fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı

Gamze Özçelik