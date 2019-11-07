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Arka Sokaklar'ın Zeynep komiseri Gamze Özçelik o fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı
Türkiye'nin iyilik elçisi olarak Afrika'daki birçok bölgeye yargım götüren Gamze Özçelik, Arka Sokaklar dizisindeki Zeynep komiser rolüyle dikkatleri üzerine çekmişti. Arka Sokaklar dizisinde tanıştığı rol arkadaşı Uğur Pektaş ile evlenen Gamze Özçelik'in fotoğrafları sosyal medyada dikkat çekti. Son zamanlardaki değişimi sonrası ilgi odağı olan Gamze Özçelik'in makyajsız fotoğrafları büyük beğeni topladı. İşte Gamze Özçelik ve ünlülerin makyajsız fotoğrafları.
Giriş Tarihi: 07.11.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 11:03
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