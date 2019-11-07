Arka Sokaklar'ın Zeynep komiseri Gamze Özçelik o fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı

Arkak Sokaklar'ın eski oyuncusu Gamze Özçelik, sosyal medyadaki 'makyajsız fotoğraf' akımına istemeden de olsa dahil oldu. Gamze Özçelik özel olarak makyajsız bir pozunu paylaşmasa da Bangladeş'den yaptığı paylaşımla dikkat çekmişti. Birçok ünlünün makyajsız hali hayal kırıklığı yaratırken, Gamze Özçelik'in fotoğrafları beğeni topladı.