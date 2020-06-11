Arka Sokakların Zeliş’i Yüsra Geyik’ten ayrılık mesajı! Paylaşımı kafa karıştırdı

Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımlarından olan Arka Sokaklar, sezon finali yapmaya hazırlanırken dizinin Zeliş'i Yüsra Geyik'ten veda paylaşımı geldi. Arka Sokaklar dizisine başladığında henüz 16 yaşında olan ve 14 yıldır başarılı bir performans gösteren Geyik, Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak gönülleri fethetti. Arka Sokakların sezon finali yapacağının açıklanmasının ardından Yüsra Geyik'ten gelen veda paylaşımı kafaları karıştırdı.