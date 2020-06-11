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Haberler Galeri Arka Sokakların Zeliş’i Yüsra Geyik’ten ayrılık mesajı! Paylaşımı kafa karıştırdı

Arka Sokakların Zeliş’i Yüsra Geyik’ten ayrılık mesajı! Paylaşımı kafa karıştırdı

Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımlarından olan Arka Sokaklar, sezon finali yapmaya hazırlanırken dizinin Zeliş'i Yüsra Geyik'ten veda paylaşımı geldi. Arka Sokaklar dizisine başladığında henüz 16 yaşında olan ve 14 yıldır başarılı bir performans gösteren Geyik, Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak gönülleri fethetti. Arka Sokakların sezon finali yapacağının açıklanmasının ardından Yüsra Geyik'ten gelen veda paylaşımı kafaları karıştırdı.

Giriş Tarihi: 11.06.2020 15:52 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 16:09
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Arka Sokakların Zeliş’i Yüsra Geyik’ten ayrılık mesajı! Paylaşımı kafa karıştırdı GALERİ DEVAM EDİYOR

Ekranların en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar ile adını duyuran güzel oyuncu Yüsra Geyik, sosyal medyadan yaptığı veda paylaşımıyla kafa karıştırdı.

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Arka Sokakların Zeliş’i Yüsra Geyik’ten ayrılık mesajı! Paylaşımı kafa karıştırdı

Diziye başladığında henüz 16 yaşında olan ve adeta Arka Sokaklar dizisi ile büyüyen Yüsra Geyik 10 yıldan fazladır süren dizide Zeliş karakteri ile oldukça seviliyor.

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Arka Sokakların Zeliş’i Yüsra Geyik’ten ayrılık mesajı! Paylaşımı kafa karıştırdı

Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak gönülleri fetheden Yüsra Geyik, Instagram'da da 300 bine yakın kişi tarafından takip ediliyor. Paylaşımlarıyla dikkat çeken Yüsra Geyik son yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

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Arka Sokakların Zeliş’i Yüsra Geyik’ten ayrılık mesajı! Paylaşımı kafa karıştırdı

Sezon finali payan Arka Sokaklar dizisinin tatile girmesiyle Yüsra Geyik'ten de sürpriz bir ayrılık mesajı geldi.

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Arka Sokakların Zeliş’i Yüsra Geyik’ten ayrılık mesajı! Paylaşımı kafa karıştırdı

Sosyal medya hesabından kısa şiir denemelerini yayınlayan Yüsra Geyik, özlü sözleriyle hayranlarından büyük beğeni toplarken yaptığı son paylaşımda ayrılıkların zorluğuna değindi.