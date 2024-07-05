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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik bakın aslen nereliymiş! Memleketini duyunca şaşıracaksınız...

Aile, Bozkır, Arka Sokaklar, Taş Kağıt Makas gibi yapımlarla hafızalara kazınan Yüsra Geyik, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem oluyor. Asıl çıkışını Arka Sokaklar dizisinde 'Zeliş' karakteriyle yakalayan güzel oyuncu, şimdilerde yeni dizisiyle adından söz ettiriyor. Dizinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıkan Geyik, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor. Diğer yandan oyuncunun hayatını merak edip araştıranlar memleketini duyunca şaşırıyor. İşte Yüsra Geyik'in memleketi...

ahaber.com.tr
Giriş: 05.07.2024 09:47 Güncelleme: 06.07.2024 09:10
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Yüsra Geyik memleketiyle ağızları açık bıraktı! Arka Sokaklar’ın Zeliş’i bakın aslen nereliymiş...

Şöhreti, 'Arka Sokaklar' dizisiyle yakalayan Yüsra Geyik, kariyerine çocuk yaşta başlamıştı. 34 yaşında olan oyuncu güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.

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Yüsra Geyik memleketiyle ağızları açık bıraktı! Arka Sokaklar’ın Zeliş’i bakın aslen nereliymiş...

Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak hafızalarda yer edinen Yüsra Geyik, şimdilerde Taş Kağıt Makas dizisinde Rüya karakteriyle ekranlarda boy gösteriyor.

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Yüsra Geyik memleketiyle ağızları açık bıraktı! Arka Sokaklar’ın Zeliş’i bakın aslen nereliymiş...

Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu, verdiği pozlarla da gündemde...

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Yüsra Geyik memleketiyle ağızları açık bıraktı! Arka Sokaklar’ın Zeliş’i bakın aslen nereliymiş...

Yüsra Geyif, bu sefer de memleketiyle gündem oldu. Nereli olduğunu merak edip araştıranlar şaştı kaldı.

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Yüsra Geyik memleketiyle ağızları açık bıraktı! Arka Sokaklar’ın Zeliş’i bakın aslen nereliymiş...

YÜSRA GEYİK KİMDİR?

Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı. Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı.