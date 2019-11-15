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Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay büyüdü! İşte Onur Bay'ın son hali

Arka Sokaklar dizisinin Tekin karakterine hayat veren Onur Bay'ın son hali sosyal medyayı salladı. Hüsnü Çoban'ın oğlu Tekin'i canlandıran Onur Bay, Arka Sokaklar hayranları tarafından mercek altına alındı. Arka Sokaklar dizisine başladığında 10 yaşında olan Onur Bay, genç bir delikanlı oldu. Spor da yapan Onur Bay kaslı vücudu ile sosyal medyayı salladı. İşte Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay'ın son hali...

Giriş Tarihi: 15.11.2019 16:36 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 16:50
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Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay büyüdü! İşte Onur Bay'ın son hali

Arka Sokaklar dizisiyle ünlenen Onur Bay, Hüsnü Çoban'ın oğlu Tekin karakterine hayat veriyor. 10 yaşında başladığı dizide yıllardır devam eden Onur Bay, son haliyle dikkatleri üzerine çekti.

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Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay büyüdü! İşte Onur Bay'ın son hali

Spor da yapan Onur Bay kaslı vücudu ile sosyal medyayı salladı. İşte Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay'ın son hali...

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Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay büyüdü! İşte Onur Bay'ın son hali

Onur Bay

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Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay büyüdü! İşte Onur Bay'ın son hali

Onur Bay

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Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay büyüdü! İşte Onur Bay'ın son hali

Onur Bay