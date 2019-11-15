Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay büyüdü! İşte Onur Bay'ın son hali

Arka Sokaklar dizisinin Tekin karakterine hayat veren Onur Bay'ın son hali sosyal medyayı salladı. Hüsnü Çoban'ın oğlu Tekin'i canlandıran Onur Bay, Arka Sokaklar hayranları tarafından mercek altına alındı. Arka Sokaklar dizisine başladığında 10 yaşında olan Onur Bay, genç bir delikanlı oldu. Spor da yapan Onur Bay kaslı vücudu ile sosyal medyayı salladı. İşte Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay'ın son hali...