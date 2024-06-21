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Arka Sokaklar'ın Tekin'i koca delikanlı oldu! 15 yıl sonra diziden ayrılan Onur Bay'ın değişimine bakın...

Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın çocuk oyuncusu Onur Bay, son haliyle gündem oldu. Fenomen dizide 'Haylaz Tekin' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, 15 yıl sonra diziden sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Çocuk yaşta başladığı diziye bir genç olarak veda eden Bay, değişimiyle görenleri hayrete düşürdü. İşte Onur Bay'ın son halleri...

ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 11:28 Güncelleme: 21.06.2024 11:28
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Arka Sokaklar’ın Tekin’i koca delikanlı oldu! 15 yıl sonra diziden ayrılan Onur Bay’ın değişimine bakın...

Bir dönemin çocuk yıldızları şimdilerde son halleriyle gündem oluyor. Bunlardan biri de Arka Sokaklar dizisinde Tekin karakterine hayat veren Onur Bay oldu.

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Arka Sokaklar’ın Tekin’i koca delikanlı oldu! 15 yıl sonra diziden ayrılan Onur Bay’ın değişimine bakın...

Fenomen dizide 15 yıl rol aldıktan sonra diziden sürpriz bir şekilde ayrılan Onur Bay, Son Yaz dizisiyle anlaşmıştı.

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Arka Sokaklar’ın Tekin’i koca delikanlı oldu! 15 yıl sonra diziden ayrılan Onur Bay’ın değişimine bakın...

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiserin oğlu Tekin'i canlandıran oyuncu şimdilerde yakışıklı bir delikanlı olarak karşımıza çıkıyor.

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Arka Sokaklar’ın Tekin’i koca delikanlı oldu! 15 yıl sonra diziden ayrılan Onur Bay’ın değişimine bakın...

Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncunu son halini görenler adeta hayran kalıyor.

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Arka Sokaklar’ın Tekin’i koca delikanlı oldu! 15 yıl sonra diziden ayrılan Onur Bay’ın değişimine bakın...

İşte Onur Bay başta olmak üzere ünlü isimlerin yılalr içindeki değişimleri...