Arka Sokaklar'ın Tekin'i koca delikanlı oldu! 15 yıl sonra diziden ayrılan Onur Bay'ın değişimine bakın...

Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın çocuk oyuncusu Onur Bay, son haliyle gündem oldu. Fenomen dizide 'Haylaz Tekin' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, 15 yıl sonra diziden sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Çocuk yaşta başladığı diziye bir genç olarak veda eden Bay, değişimiyle görenleri hayrete düşürdü. İşte Onur Bay'ın son halleri...