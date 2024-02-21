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Haberler Galeri Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'in ilk eşini duyunca şaşıracaksınız! 81 yaşındaki oyuncu meğer Cennet Mahallesi'nin...

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'in ilk eşini duyunca şaşıracaksınız! 81 yaşındaki oyuncu meğer Cennet Mahallesi'nin...

Kanal D'nin uzun soluklu ve efsane dizisi Arka Sokaklar, yıllar geçtikçe izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizide Başkomiser Rıza Soylu karakterine hayat veren Zafer Ergin, izleyicilerin gönlünde taht kurmuş durumda. Şimdilerde 81 yaşında olan Ergin'in özel hayatı hakkında şoke eden bir bilgi ortaya çıktı. Usta oyuncu meğer Cennet Mahallesi'nin başrolüyle 4 yıl evli kalmış! İşte Zafer Ergin'in ilk eşi...

Giriş Tarihi: 21.02.2024 11:38 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 11:38
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Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin’in ilk eşini duyunca şaşıracaksınız! 81 yaşındaki oyuncu meğer Cennet Mahallesi’nin...

Arka Sokaklar'ın unutulmaz karakteri Rıza Baba'yı canlandıran Zafer Ergin'in özel hayatı, hayranları tarafından konusu haline geldi. Ünlü oyuncunun eski eşini duyanlar şaşkınlarını gizleyemiyor. İşte usta oyuncunun 4 yıl evli kaldığı eşi bakın kim çıktı!

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Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin’in ilk eşini duyunca şaşıracaksınız! 81 yaşındaki oyuncu meğer Cennet Mahallesi’nin...

Şimdilerde Binnaz Ergin ile evli olan Zafer Ergin'in eski eşi dikkat çekti. 81 yaşındaki Zafer Ergin'in eski eşi, tanınmış bir oyuncu olan Melek Baykal'dır. Baykal, Cennet Mahallesi dizisinde Pembe karakterini canlandırarak geniş bir kitleye tanınmıştır.

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Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin’in ilk eşini duyunca şaşıracaksınız! 81 yaşındaki oyuncu meğer Cennet Mahallesi’nin...

Ergin ve Baykal, 1975 yılında evlenmiş, ancak 4 yıl süren birlikteliklerini 1979 yılında sonlandırmışlardır.

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Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin’in ilk eşini duyunca şaşıracaksınız! 81 yaşındaki oyuncu meğer Cennet Mahallesi’nin...

İşte başta Zafer Ergin olmak üzere ünlülerin eski eşleri...

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Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin’in ilk eşini duyunca şaşıracaksınız! 81 yaşındaki oyuncu meğer Cennet Mahallesi’nin...

MERT YAZICIOĞLU