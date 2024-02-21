Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'in ilk eşini duyunca şaşıracaksınız! 81 yaşındaki oyuncu meğer Cennet Mahallesi'nin...

Kanal D'nin uzun soluklu ve efsane dizisi Arka Sokaklar, yıllar geçtikçe izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizide Başkomiser Rıza Soylu karakterine hayat veren Zafer Ergin, izleyicilerin gönlünde taht kurmuş durumda. Şimdilerde 81 yaşında olan Ergin'in özel hayatı hakkında şoke eden bir bilgi ortaya çıktı. Usta oyuncu meğer Cennet Mahallesi'nin başrolüyle 4 yıl evli kalmış! İşte Zafer Ergin'in ilk eşi...