Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin'in fotoğrafı ortaya çıktı! Sosyal medya yıkıldı

Arka Sokaklar'da canlandırdığı Rıza Baba karakteriyle diziye damgasını vuran Zafer Ergin, ekrana damgasını vurdu. Türkiye'nin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar'ın yıldızı Zafer Ergin büyük beğeni toplarken performansıyla gençlere taş çıkarttı. Yıllar önce çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla sosyal medyayı sallayan Arka Sokaklar oyuncusu Zafer Ergin, hayranlarının ilgi odağı oldu. İşte Zafer Ergin'in o fotoğrafı...