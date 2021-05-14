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Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin'in fotoğrafı ortaya çıktı! Sosyal medya yıkıldı

Arka Sokaklar'da canlandırdığı Rıza Baba karakteriyle diziye damgasını vuran Zafer Ergin, ekrana damgasını vurdu. Türkiye'nin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar'ın yıldızı Zafer Ergin büyük beğeni toplarken performansıyla gençlere taş çıkarttı. Yıllar önce çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla sosyal medyayı sallayan Arka Sokaklar oyuncusu Zafer Ergin, hayranlarının ilgi odağı oldu. İşte Zafer Ergin'in o fotoğrafı...

Giriş Tarihi: 14.05.2021 15:04 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 15:04
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Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin'in fotoğrafı ortaya çıktı! Sosyal medya yıkıldı

Arka Sokaklar'da Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin, hayranlarının yoğun ilgisi ile karşı karşıya. Yıllar önce çekilen fotoğrafının ortaya çıkmasıyla sosyal medyayı sallayan Arka Sokaklar oyuncusu Zafer Ergin, hayranlarının dikkatini çekti. İşte Zafer Ergin ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin'in fotoğrafı ortaya çıktı! Sosyal medya yıkıldı

Kenan İmirzalıoğlu

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Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin'in fotoğrafı ortaya çıktı! Sosyal medya yıkıldı
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Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin'in fotoğrafı ortaya çıktı! Sosyal medya yıkıldı
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Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin'in fotoğrafı ortaya çıktı! Sosyal medya yıkıldı